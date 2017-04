Pewarta foto yang juga penyanyi Hariyanto Boejl dan penyanyi Isa Raja tampil menghibur pemgunjung dalam konser "Nyanyian Jiwa" di Amigos Bar and Cantina, Kemang Jakarta Selatan, kamis (13/4) malam. Mini konser "Nyanyian Jiwa" Companions of The Heart tersebut didukung oleh: BNI, Sinarmas, Adaro, XL Axiata, Telkomsel, Garudafood, Mandiri dan BCA dengan bintang tamu Isa Raja dan Meiske Harahap diiringi oleh Sahabi Band tersebut memukau pengunjung yang hadir. MI/RAMDANI