Kapal Kontainer Terbesar

Rommy Pujianto berhasil menjadi Juara 2 Kategori Sport dengan Judul Ekspresi Para Juara, sedangkan Unang Ramdhani mendapat Juara 1 kategori story People in the News dengan judul foto TKI In Style dan Juara 3 kategori Multimedia dengan judul foto Sebelum Kampung Tergusur.