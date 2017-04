Seorang balita tertidur saat ikut orang tuanya memilih buku yang ada di The Big Bad Wolf Book Sale 2017, di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten, Senin (24/4). Banyak pengunjung yang menghabiskan libur panjang akhir pekan belanja buku murah di bazar terbesar se-Asia Tenggara, The Big Bad Wolf Sale 2017. Pameran buku yang didiskon 60-80 persen tersebut digelar selama 12 hari dari 21 April-2 Mei selama 280 jam non stop. MI/RAMDANI