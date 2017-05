Ratusan Bahan Peledak Disita

Personel Direktorat Polisi Air Polda Sultra mengumpulkan detonator non listrik yang akan dimusnahkan di Markas Brimobda Polda Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (19/5). Polisi Air Polda Sultra menangkap lima orang pelaku dalam kasus tindak pidana pembuatan dan perdagangan detonator bahan peledak dengan barang bukti yang diamankan masing-masing 300 detonator pabrikan non listrik, 400 detonator rakitan non listrik, 100 detonator listrik, 30 karung amonium nitrat dan satu unit kapal motor. ANTARA FOTO/Jojon.