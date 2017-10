Partai NasDem Dukung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub jatim

2 Foto

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan Purwati (kiri) pedagang kopi keliling yang anaknnya mendapat undangan pertemuan The WHO 8th Milestone of Global Campaighn for Violence Prevention di Kanada, di RSPA Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (11/10).