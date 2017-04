Mi Kocar-kacir Penggoda Selera

BILA ke Surabaya, Jawa Timur, tentunya tidak lupa berburu kuliner yang lezat yang sudah terkenal. Seperti lontong balap, tahu campur, soto ayam, atau rujak cingur yang pasti menggoyang lidah anda. Namun, jika ingin mencari sesuatu yang berbeda di Kota Pahlawan, coba datang ke Hotel Swiss-Belinn Tunjungan. Hotel yang terletak di jantung Kota Surabaya ini menawarkan kuliner dengan nama yang unik dan rasa yang bisa membuat ketagihan. Makanan itu ialah mi kocar-kacir yang menjadi unggulan selama April ini.

Mi keriting yang direbus dan disiram kuah kaldu lezat serta diisi dengan berbagai lauk. Seperti telur sunny side up, bola-bola daging yang gurih, siomay goreng yang renyah, tahu isi daging kenyal, dan sayuran rebus yang sehat.

Karena banyaknya isi dalam piring itu, bisa dipastikan saat hidangan ini disantap akan kocar-kacir (berantakan). Dari konsep tersebut yang dipadukan dengan ide kreatif, jadilah Mi Kocar-kacir ala Swiss-Belinn Tunjungan Surabaya.

Hidangan mi ini semakin lengkap dengan minuman favorit cokelat dan kopi, ice chocoffee lover. Campuran cokelat dan kopi yang di-blend menjadi satu dan ditambahkan whip cream, biskuit oreo, stroberi, dan taburan cokelat chip, serta parutan coklat.

Romantis

Bila ingin mengajak pasangan untuk menikmati makan malam yang romantis, hotel ini juga menawarkan Romantic Dinner Series di tiga lokasi dengan suasana terbaik. Bersama hidangan yang spesial dari executive chef, rayakan momen romantis berdua dengan eksklusif candle light dinner Love is in The Air di tepi kolam renang outdoor dengan pencahayaan yang indah, diiringi merdunya gemericik air kolam renang, dan pemandangan pusat Kota Surabaya.

Bila ingin menambah sensasi, ada paket Dive in Dept of Love. Makan malam romantis di tengah kolam renang, sensasi mengambang diatas air akan membuat candle light dinner kali ini tak terlupakan.

Jauh dari hiruk pikuk kepadatan Ibu Kota, dari ketinggian Rooftop Swiss-Belinn Tunjungan Surabaya, kerlip cahaya Kota Surabaya menjadi pemandangan indah nan romantis saat menikmati eksklusif candle light dinner, Dine Under The Stars bersama pasangan. Buat memori indah dengan pasangan menjadi tidak terlupakan.