Latihan Terus Nilai Bagus

Tak perlu panik, ujian sekolah memang salah satu tahap penting dalam proses belajarmu. Namun, dengan persiapan matang dan terencana, kamu pasti bisa melewati itu semua dengan lancar dan sukses!

- Perbanyak latihan soal Cobalah mengerjakan soal-soal ujian tahun lalu agar kamu tahu tingkat kesulitan soal-soal ujian yang nanti akan dihadapi. Dengan begitu, baik kamu, orangtua, maupun guru bisa memprediksi sejauh mana kesiapanmu.

- Buat jadwal belajar Belajar memang idealnya dilakukan setiap hari, apalagi menjelang ujian seperti ini. Membuat jadwal belajar khusus, baik orangtua dan anak, akan punya pemetaan waktu atau gambaran seberapa banyak lagi waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri sebelum ujian. Jadwal belajar juga akan menjadi alarm agar terus semangat mengejar target.

- Ikuti try out Sistem try out yang dilakukan di sekolah dan tempat kursus atau bimbingan belajar dibuat seperti simulasi ujian sekolah, mulai aturan, soal sesuai kisikisi, penilaian, hingga suasana kelasnya. Dengan begitu, kamu jadi terbiasa dengan suasana ujian dan diharapkan tak akan stres ketika saatnya menghadapi ujian sekolah yang sesungguhnya.

Sumber: http://www.sekolahdasar.net/