Indonesia Lolos dari Lubang Jarum

TIM Piala Davis Indonesia untuk ketiga kalinya dalam empat tahun terakhir selamat dari jurang degradasi. Kesuksesan skuat 'Merah Putih' itu bertahan di Grup II Zona Asia/Oseania tidak lepas dari keberhasilan mengalahkan Kuwait 4-1 di play-off Piala Davis Grup II Zona Asia/Oseania, Minggu (9/4). Petenis andalan Indonesia Christopher Rungkat menjadi penentu kemenangan dengan menumbangkan tunggal utama Kuwait Abdullah Maqdes di partai keempat dengan skor akhir 6-1, 6-3, 6-2. Berkat hasil tersebut, Christo pun membuat Indonesia unggul 3-1 atas Kuwait dalam laga berformat the best of five tersebut.

Saat bertanding di Stadion Tenis Gelora Manahan Solo, Jawa Tengah, Christo menghabiskan waktu 1 jam, 35 menit untuk mengalahkan Maqdes. Petenis peringkat 445 dunia tersebut tampil dominan dengan menghunjamkan 10 aces atau servis yang sulit ditepis lawan. Christo pun mengaku kemenangannya kali ini sudah sesuai prediksi. Rasa percaya diri yang tinggi membuat Christo mengambil partai keempat dengan mudah. "Sebetulnya kami berdua, baik saya maupun lawan, sama-sama enjoy dalam kondisi fatique. Namun, saya bisa tampil lebih fresh dan menikmati permainan saya yang efisien," ujar Christo.

Sementara itu, di partai yang sudah tidak menentukan, tunggal kedua Indonesia Anthony Susanto juga menorehkan prestasi yang memukau. Petenis berusia 19 tahun tersebut sukses mengalahkan Abdulrahman Alawadhi dengan skor 6-4, 6-4 yang sekaligus menjadi pelengkap kemenangan tuan rumah menjadi 4-1. Kapten tim Indonesia Andrian Raturandang pun meng-apresiasi kerja keras tim dalam perjuangan itu. Kendati masih banyak yang harus dibenahi, Andrian mengaku puas dengan kemenangan mereka.

"Meski begitu, ke depan tim ini tidak boleh hanya mengandalkan seorang petenis. Karena keperluan regenerasi itu, dalam partai terakhir kami lebih memilih untuk memasang Anthony Susanto selama menghadapi kuwait," ujar Andrian. Berkat kemenangan itu, skuat Indonesia dapat kembali bertarung di ajang pere-butan supremasi tenis beregu putra tersebut tahun depan. Sebaliknya Kuwait bersiap turun kasta dan terlempar ke grup III bersama Vietnam. Sebelumnya, Vietnam menelan kekalahan dari Iran dengan skor telak 0-5.

Di sisi lain, tunggal putra Nick Kyrgios sukses memimpin Australia ke semifinal Piala Davis setelah mengalahkan tunggal Amerika Serikat Sam Querrey, Minggu (/4). Dalam laga di Pat Rafter Arena, Australia, Kyrgios berhasil mengalahkan Querrey dengan skor 7-6 (7-4), 6-3, 6-4. Dengan kemenangan itu Australia memenangi laga best of five 3-2 atas Amerika Serikat dan berhak melangkah ke semifinal.