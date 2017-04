Westbrook atau Harden, Siapa yang Akan Meraih Gelar MVP?

KOMPETISI Liga basket Amerika Serikat NBA telah memasuki tahap akhir. Selain perebutan tiket playoff yang masih ketat, perebutan gelar pemain pemain terbaik atau MVP juga masih sangat panas.

Di musim lalu, nama pemain yang akan didaulat menjadi MVP sudah bisa ditebak sebulan sebelum babak playoff dimulai. Namun musim ini, dengan kompetisi reguler yang hanya menyisakan dua pertandingan lagi, nama pemain yang akan meraih gelar MVP masih menjadi tanda tanya.

Hal ini disebabkan ada empat pemain yang bermain sangat baik sepanjang kompetisi musim ini. Ke empat pemain tersebut adalah LeBron James (Cleveland Cavaliers), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), James Harden (Houston Rockets), dan Russell Westbrook (Oklahoma City Thunders).

Dari keempat nama tersebut, Westbrook memimpin rata-rata poin per pertandingan dengan 31,9 poin, disusul kemudian Harden (29,3), James (26,4), dan Leonard (25,8).

Dengan sistem pemilihan berdasarkan voting dari sebuah panel jurnalis dan penggemar, maka besar kemungkinan persaingan pemain terbaik musim ini akan sangat ketat.

Berbeda di musim lalu saat Stephen Curry terpilih secara mutlak dalam voting setelah mendapat 131 suara yang masing-masing 130 dari sebuah panel jurnalis serta satu suara dari voting penggemar. Penampilan gemilang Curry musim lalu menjadikannya pebasket pertama yang mampu meraih suara mutlak dalam pemilihan MVP dalam sejarah NBA.

Musim lalu, point guard Golden State Warriors itu memang tampil dominan dengan mampu mencetak rata-rata 30 poin per pertandingan dan mencetak 402 kali lemparan tiga angka. Curry juga berhasil membawa Warriors mematahkan rekor menang-kalah terbaik dalam satu musim milik Chicago Bulls (71-10) di musim 1995-96, dengan rekor impresif Warriors adalah 73-9.

Jika merujuk pada konsistensi penampilan sepanjang musim ini, nama Westbrook dan Harden mungkin menjadi dua kandidat terkuat peraih MVP. Selain menjadi nyawa di tim masing-masing, keduanya juga mencatat beberapa rekor individual sepanjang musim ini.

Westbrook misalnya, yang baru saja memecahkan rekor triple-double (dua digit angka pada tiga kategori) terbanyak dalam satu musim milik pebasket legendaris Oscar Robertson yang telah bertahan 55 tahun. Westbrook, mencatatkan triple-double ke-42 nya sepanjang musim ini ketika membawa timnya menang 106-105 atas Denver Nuggets, Senin (10/4) pagi WIB.

Berbeda dengan James, yang meski penampilannya musim ini juga baik, namun itu disebabkan banyak terbantu dua rekannya, yakni Kevin Love dan Kyrie Irving. Begitupun dengan Leonard, meski juga menjadi nyawa timnya, statitik individualnya masih di bawah Westbrook dan Harden.

Lalu, jika kandidat MVP mengerucut antara Westbrook dan Harden, siapakah yang kemudian akan terpilih sebagai pemain terbaik musim ini.

Jika catatan statistik menjadi acuan, Westbrook lebih unggul dari Harden. Selama kompetisi reguler, Westbrook mencatat 31.9 poin per pertandingan, 10.4 assist per pertandingan, dan 10.7 rebound per pertandingan. Sementara Harden berada di belakangnya dengan catatan 29.3 poin per pertandingan, 11.3 assist per pertandingan, dan 8.1 rebound per pertandingan.

Selain itu, keberhasilan Westbrook memecahkan rekor triple-double milik Robertson membuatnya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat peraih MVP, setidaknya hal tersebut yang diamini sejumlah bintang NBA.

"Russ luar biasa. berikan dia MVP," kata forward Los Angeles Clippers Blake Griffin. Atau ucapan selamat dari salah satu rivalnya, LeBron James. "Selamat kepada Brodie (julukan Westbrook) untuk catatan rekornya."

Bagaimana dengan Harden? Sejak kepindahannya dari Oklahoma pada 2012, pemain dengan ciri khas jenggot lebatnya ini menjelma menjadi salah satu pemain bintang di NBA. Raihan poin per pertandingannya melonjak tajam sejak dirinya berseragam Rockets. Dari hanya 16,8 per pertandingan menjadi 29,3 per pertandingan.

Tidak hanya itu, Harden juga berkesempatan meraih 2400 poin dan 900 assist selama tujuh musim yang telah dijalaninya di NBA. Hal yang tidak bisa dilakukan pebasket manapun selama 40 tahun terakhir.

Dia juga mampu mencetak 30 poin dan 10 assist dalam empat pertandingan secara beruntun, sebanyak tiga kali di musim ini. Hal tersebut menyamai catatan milik legenda NBA Michael Jordan pada 1989 silam.

Dengan statistik individual yang sama-sama bagus, maka kontribusi terhadap tim lah yang kemudian akan menjadi perhitungan. Dan untuk ini, James lebih dominan terhadap mantan rekannya di Thunders tersebut.

Hingga 80 laga yang telah dimainkan, Harden berhasil membawa Rockets meraih rekor menang-kalah 54-26, yang merupakan terbaik ketiga dari seluruh tim NBA musim ini, di bawah Warriors dan Spurs. Sementara Westbrook, walau telah berhasil meloloskan Thunders ke babak playoff, dia hanya bisa membawa timnya berada di urutan 10 (ke 6 wilayah Barat) dengan rekor menang kalah 46-34. Dan dengan dua laga tersisa, Westbrook tidak akan bisa membawa timnya meraih 50 kemenangan dalam semusim.

Padahal menurut kolumnis dari Fox Sport Nick Wrigth, dalam 35 tahun terakhir, peraih gelar MVP adalah pemain yang berhasil membawa timnya meraih 50 kemenangan dalam satu musim.

Dan hal itu diperkuat dengan yang dialami Oscar Robertson, yang harus puas berada di urutan tiga voting MVP pada tahun 1962. Meski mampu mencatat 41 triple-double selama satu musim, Robertson hanya mampu memberi timnya Cincinnati Royals 43 kemenangan.

Jika Westbrook bisa mematahkan sejarah dan meraih MVP, maka dia akan menambah koleksi gelar individualnya, setelah sebelumnya telah berhasil meraih dua kali MVP di ajang NBA All Star 2015 dan 2016. Sementara jika Harden yang terpilih, maka itu akan menjadi gelar individualnya yang pertama.

Dan semuanya itu tergantung dengan hasil voting. Siapakah yang akan mendapat suara terbanyak hasil pilihan panel jurnalis dan penggemar? jawabannya bisa ditunggu pada 15 April mendatang.