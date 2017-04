Pemerintah Klaim Stok Pangan Lebaran Aman

MENTERI Pertanian Amran Sulaeman mengklaim stok pangan untuk puasa dan Lebaran aman. Pasokan berbagai komoditas pangan, seperti beras, bawang, daging, cabai, dan jagung dinilainya cukup hingga masa puasa dan Lebaran pada Mei-Juni mendatang.

Amran menyebut saat ini stok beras sebanyak 2 juta ton dan daging beku hingga 40 ribu ton. Sementara bawang merah dipersiapkan 2.000 ton dan bawang putih 1.000 ton.

"Pangan untuk bulan Ramadhan tidak usah ragu. Stok beras 2 juta ton, bawang stabil, cabai insya Allah tidak masalah," ucap Amran di Jakarta, Senin (10/4).

Dia pun mengatakan pihaknya menyiapkan stok jagung hingga 130 ribu ton. Namun, jagung tersebut diprioritaskan untuk para peternak kecil. "Kami sudah minta pada Bulog untuk mendahulukan melayani peternak kecil," imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan pihaknya akan mengamankan stok dan harga pangan selama Ramadan melalui PT Food Station Tjipinang Jaya. Menurutnya, stok daging, sayur, dan beras akan cukup beredar, terutama di Food Station.

"Stok di Kramat Jati juga dikendalikan. Kebutuhan daging memang pasti akan naik, tapi saya kira tidak akan ada masalah karena kita juga dapat langsung dari NTB (Nusa Tenggara Barat)," paparnya.

Sumarsono pun menilai harga cabai rawit merah sudah mulai berangsur turun di pasar-pasar DKI Jakarta karena pasokan mulai bertambah. Sebelumnya, pasokan cabai rawit merah anjlok dari yang semestinya 120 ton per hari menjadi 40 ton per hari. Hal itu membuat harga cabai rawit merah melambung tinggi hingga Rp120 ribu per kilogram (kg).

"Alhamdulillah sudah teratasi sekarang. Kita tetap berusaha mencegah itu terulang lagi. Makanya kita menanam cabai di atas 11 hektare cabai sekaligus memberdayakan tanah-tanah yang kosong," imbuh Sumarsono. (X-12)