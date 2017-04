Harga Cabai Bakal Meroket Lagi

PEDAGANG di Pasar Baru Karawang khawatir terjadi lonjakan harga cabai menjelang Ramadan. Padahal saat ini harga cabai rawit merah terus berangsur turun.

''Kalau saat ini harga cabai rawit merah sudah turun Rp40 ribu per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp48 ribu per kg,'' kata Yusuf, salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Baru Karawang, Senin (10/3).

Yusuf mengatakan sejumlah harga sayuran saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan harga. Seperti cabai merah Rp24 ribu per kg, cabai hijau Rp15 ribu per kg, dan cabai merah keriting Rp18 ribu per kg.

''Yang naik tomat dari Rp4 ribu menjadi Rp8 ribu per kg. Kentang jadi Rp15 ribu dari sebelumnya Rp13 ribu. Begitu juga bawang putih jadi Rp38 ribu dari sebelumnya Rp33 ribu per kg,'' tambah Yusuf.

Yusuf mengungkapkan dia dan para pedagang lainnya mengkhawatirkan kenaikan harga-harga menjelang Ramadan. Pasalnya kenaikan harga saat itu tidak dapat dihindari seolah menjadi tradisi. ''Tentu saja sebagai pedagang sangat khawatir. Karena saya yakin harga cabai rawit merah bukan tidak mungkin bakal meroket kembali,'' tegasnya.

Ia meminta pemerintah segera memberikan solusi yang cepat terkait persoalan harga yang dipastikan melonjak menjelang Ramadan. ''Harapannya Pemerintah bisa memberikan solusi jauh-jauh hari,'' pungkasnya. (OL-4)