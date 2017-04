Stok Beras Aman Jelang Puasa

MENJELANG Ramadan yang tinggal sebulan lagi, kebutuhan pangan di daerah aman. Sejumlah daerah menjamin kebutuhan beras. Di Kalimantan Tengah (Kalteng), stok beras cukup aman hingga Lebaran. Stok di Gudang Bulog Divre Kalteng saat ini mencapai kurang lebih 7.000 ton. "Ketahanan pangan di Kalteng khususnya beras cukup hingga tujuh bulan mendatang," kata Kabag Sarana Perekonomian Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kalteng Suryadi, Senin (10/4). Sama halnya di Bangka Belitung, kebutuhan beras tahun ini mencapai 119.663 ton. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Bangka Belitung Ahmad Damiri mengatakan kebutuhan beras di Babel terus meningkat menjelang hari-hari besar ke-agamaan dan nasional.

"Untuk itu kita terus menambah stok dan sampai Lebaran stok beras aman," jamin Damiri. Diakuinya, untuk memenuhi kebutuhan beras di Babel, hanya 17% yang berasal dari wilayah itu dan sisanya barasal dari luar Babel. "Kita baru menyumbang 17% pasokan beras tahun ini dari sekitar 12 hektare sawah baru ataupun lama. Terbanyak di Bangka Selatan," terangnya. Stok beras di Nusa Tenggara Timur menjelang Ramadan dan Idul Fitri dipastikan aman. Kepala Dinas Pertanian NTT Johanes Tay menjamin bahan pangan yang dibutuhkan selama Ramadan seperti beras, gula, minyak goreng, dan terigu tersedia dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

Selain beras untuk Ramadan dan Lebaran, Bulog menyalurkan beras untuk masyarakat sejahtera pada bulan ini di Klaten dan enam kabupaten di lingkup Karesidenan Kedu, Jawa Tengah. Sementara itu, meski kini sudah turun, harga cabai rawit merah dikhawatirkan akan naik menjelang puasa. Pedagang cabai di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengakui saat ini harga cabai rawit me-rah sudah turun dari Rp48 ribu per kg menjadi Rp40 ribu per kg, sedangkan cabai merah dijual Rp24 ribu per kg.

"Biasanya menjelang puasa dan Lebaran, harga cabai kembali naik," kata Yusuf, pedagang sayur di Pasar Baru Karawang. Di Kota Sukabumi, harga cabai rawit merah dijual mulai Rp30 ribu hingga Rp32 ribu per kg. Harga komoditas tersebut terus merosot tajam. Harga cabai rawit merah bisa stabil atau normal bila stok aman. "Saat ini kondisi belum normal karena cuaca," ujar Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Ayep Supriatna.