TV dan Obesitas

STUDI terbaru tim dari Ohio State University, AS, menemukan mengonsumsi makanan yang dimasak di rumah dan menghindari menonton televisi ketika makan ternyata mengurangi risiko terkena obesitas.

Penelitian yang telah dipublikasikan di Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics ini dilakukan dengan menganalisis 13 ribu data survei pada 2012 di Ohio.

Hasilnya, mereka yang mengonsumsi makanan rumah sambil menonton televisi atau video berisiko 37% menderita obesitas.

Risiko terendah terkena obesitas ditemukan pada orang yang mengonsumsi makanan rumah dan tidak terganggu oleh televisi atau video. (MedicalNewsToday/Ihs/X-5)