Penyerangan Terhadap Novel Layaknya Teroris

FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai aksi teror peyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan merupakan bentuk intimidasi terhadap lembaga antirasuah tersebut.

KPK bersama Novel saat ini memang sedang mengusut kasus megakorupsi pengadaan KTP-E yang melibatkan nama-nama aktor pebisnis, politisi besar, dan birokrat

"Cara ini sangat kasar dan tidak gentleman," ujar Deputi Sekjen FITRA, Apung Widadi di Jakarta , Selasa, (11/4).

Apung melanjutkan, FITRA mengutuk keras tindakan teror yang ditujukan untuk Novel Baswedan. Ia pun juga meminta Presiden harus memerintahkan Kapolri untuk segera menangkap pelaku dan aktor intelektualnya dalam waktu 24 jam.

"Layaknya teroris, ini adalah teror terhadap penegakkan hukum korupsi di Indonesia. Harus segera ditangkap pelaku dan aktornya," ucapnya.

Novel Baswedan mendapat teror dari orang tak dikenal pada Selasa (11/4) pagi tadi. Novel disiram air keras seusai melaksanakan salat Subuh di Masjid Al Iksan. Air keras itu mengenai sebagian wajah Novel sehingga Novel mendapatkan perawatan insentif di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. (X-12)