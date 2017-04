Harga Komoditas di Bengkulu Turun

NORMALNYA pasokan cabai ke sejumlah tempat membuat harga komoditi ini di Provinsi Bengkulu mulai turun. Sebelumnya harga mencapai Rp35 ribu per kilogram (kg), kini bergerak ke kisaran Rp20 per kg.

Tren penurunan harga ini sudah sejak tiga hari terakhir. ''Saat ini harga cabai berangsur turun karena pasokan dari petani sudah kembali normal. Harga mungkin bakal turun lagi bila pasokan semakin berlimpah,'' ujar Edi, seorang pedagang di pasar Panorama, Bengkulu, Selasa (11/4).

Pasokan cabai untuk memenuhi kebutuhan warga di Provinsi Bengkulu, selama ini berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah.

Selain cabai, komoditas lain yang mengalami penurunan harga adalah daging sapi. Kendati demikian harganya masih berkisar Rp120 ribu per kg dari sebelumnya Rp130 ribu per kg. Kemudian harga daging ayam juga mengalami penurunan dari Rp32 ribu menjadi Rp28 ribu per kg. (OL-4)