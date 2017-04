Novel Dirawat di Singapura Sampai Benar-benar Sembuh

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dipindahkannya Novel Baswedan ke Rumah Sakit di Singapura untuk mendapatkan penanganan lebih baik. Harapannya, penglihatan Novel bisa sembuh seperti sedia kala.

"Sudah konsultasikan dengan para dokter mungkin untuk mendapatkan terapi yang lebih baik," ujar Agus di RS Jakarta Eye Center, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Agus mengatakan, selama di Singapura, Novel akan ditemani salah satu karyawan dari lembaga antirasywah. Ada juga satu dokter KPK yang mendampingi.

Agus belum tahu pasti sampai kapan Novel bakal dirawat di Singapura. Yang jelas, Agus mengatakan Novel akan dirawat di sana sampai benar-benar pulih. Agus juga enggan memberi informasi di rumah sakit mana Novel dirawat.

"Ya sampai sembuhlah di sana (Singapura)," ungkap Agus.

Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.

Sesaat setelah kejadian, Novel dilarikan ke RS Mitra Kelapa Gading. Kemudian, Novel dipindah ke RS JEC Menteng Jakarta Pusat.

Hari ini, Novel dipindahkan ke Rumah Sakit di Singapura. Novel dibawa keluar dari RS JEC menuju Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 09.00 WIB, dengan wajah diperban.

Kakak Novel, Taufik Baswedan mengatakan, adiknya akan mendapat perawatan lebih lanjut di Singapura. Taufik akan mendampingi Novel di Singapura. "Mohon doanya ya," ujar Taufik singkat. (OL-5)