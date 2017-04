Mahasiswa Penyuplai Sabu ke Ridho Rhoma

POLRES Jakarta Barat menangkap AS, 23, penyuplai sabu untuk tersangka Ridho Rhoma. AS merupakan bandar narkotika yang statusnya masih mahasiswa.

Kepala Satuan Narkoba Polres Jakbar Ajun Komisaris Besar Suhermanto menjelaskan AS merupakan mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Jakba.

AS sempat kabur ke Bandung setelah ramai pemberitaan penangkapan putra raja dangdut Rhoma Irama tersebut. Setelah dua minggu buron, AS ditangkap di Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakbar.

"Dia sempat kabur ke Bandung, cuma kami yakin dia akan balik ke apartemennya karena mau persiapan ujian," kata Suhermanto, Rabu (12/4). AS mengaku menjual sabu sebagai sampingan saja. Meski Ridho mengaku sudah dua tahun mengonsumsi sabu, AS mengaku baru beberapa bulan menyuplainya. Saat ini polisi tengah memburu pemasok ke AS. Ridho tengah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur dan kasus hukumnya masih diproses.