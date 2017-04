Atraksi Sirkus untuk Lupakan Trauma Konflik

GELAK tawa terdengar nyaring. Suasana begitu gembira dan riang pun memenuhi setiap sudut ruangan. Sekelompok anak lalu-lalang di atas panggung, kelompok anak lain memutar piring sebagian tarian udara yang ceria.

Atraksi tersebut bukanlah sajian dari sebuah grup sirkus terkemuka yang hadir di sebuah kota besar. Tarian tersebut hanya disaksikan di sebuah rumah yang berada di wilayah tenggara Turki.

Sejumlah anak dari keluarga pengungsi Suriah itu memang tengah belajar untuk memainkan atraksi sirkus.

Performa pemain sirkus anak-anak tersebut ialah bagian dari program inovasi untuk membantu menyatukan rasa pengungsi Suriah di negara asing yang mereka tinggali.

Kelompok sirkus itu dibentuk organisasi yang menamakan diri Asosiasi Her Yerde Sanat atau Turkish for 'Art Anywhere' beranggotakan 120 anak muda. Mereka berusia mulai dari 3 tahun hingga 20 tahun.

Kelompok tersebut berada di utara wilayah perbatasan Turki dan Suriah. Mereka menempati sebuah rumah di Provinsi Mardin. Rumah tersebut memiliki pemandangan indah berupa dataran Mesopotamia yang membentang ke wilayah Suriah.

Sebanyak 80 orang dari anggota kelompok itu berasal dari daerah tersebut. Mereka juga menyebutkan sebagai rumah tinggal mereka. Sebagian anak lainnya ialah anak-anak dari Turki.

Di lantai dasar rumah tersebut, sekitar 15 anak bergantian beratraksi dengan menampikan tarian udara. Anak-anak lain tak kalah lihainya. Mereka menunjukkan kepiawaian mereka dengan melempar bola ke udara berulang kali.

Bukan hanya atraksi sulap yang mengagumkan, anak-anak lainnya memainkan instrumen musik perkusi. Harmoni musik yang dimainkan mereka sangat mengesankan.

Di lantai atas, sejumlah anak Turki juga mengajar anak-anak Suriah. Mereka memberi pengetahuan bagaimana mereka menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

Salah satu peserta, Eyad Haj Mahmoud, 15, yang berasal dari Aleppo, wilayah utara Suriah, mengaku senang dan antusias dengan kegiatan yang diikutinya.

Mahmoud mengatakan kelas seni yang dipelajari bersama rekan-rekannya dapat melupakan trauma dari konflik perang di negara asalnya. "Saya belajar banyak hal di sini yang telah memungkinkan saya menjadi orang yang lebih baik," ujar Mahmoud.

Pendiri Asosiasi Her Yerde Sanat, Pinar Demiral menegaskan, "Kami menggunakan sirkus sebagai alat untuk memecah semua hambatan bahasa."(AFP/I-3)