Sigaraning Nyawa, Kebaya Era Untuk Iwan Tirta

SIGARANING Nyawa. Makna Sigaraning Nyawa adalah belahan jiwa atau keseimbangan satu sama lain. Inilah tema yang diberikan oleh Era Soekamto, Creative Director Iwan Tirta Private Collection (ITPC) untuk koleksi kebaya terbarunya. Sebanyak enam koleksi kebaya dipamerkan di Senayan City pada Rabu (12/4).

Penampilan para model dalam balutan kebaya klasik tampak anggun dan elegan. Desain yang dipilih Era adalah kebaya kutu baru dan kebaya Jawa. Warna yang ditampilkan hanya biru, merah, dan hitam.

Namun yang membuat berbeda dan istimewa dari kebaya karya Era ialah bahan kebayanya. Juara Young Designers Contest 1997 ini memakai bahan batik bermotif truntum dan bunga. Bahkan ada kebaya yang dhiasi motif bunga dan tumpal di bagian bawahnya. Cantik sekali.

Sebagian besar kebaya karya lulusan Sekolah Mode La Salle Singapura dilengkapi selendang. Ada selendang lebar dan ada selendang kecil. Motif batik semua selendang seragam dengan kain panjangnya.

Penampilan kebaya koleksi terbaru dari desainer kelahiran Ampenan, Lombok ini, dipercantik dengan aksesori berupa tusuk konde karya Rinaldy A. Yunardi.

"Agar benar-benar selaras dengan konsep kebaya dan motif batiknya, saya harus mengetahui dengan pasti filosofi dan ragam batik yang dipilih Era," kata Rinaldy.

Tentu bukan tanpa alasan jika Era menampilkan koleksi kebaya yang identik dengan perempuan Jawa dan Bali. Ini ada hubungannya dengan peringatan hari Kartini yang jatuh pada 21 April.

Ya, seperti 2106 lalu, Senayan City berkolaborasi dengan ITPC mempersembahkan The Iconic Women untuk memperingati hari Kartini. Kali ini penghargaan bagi Kartini modern masa kini diberikan pada ibu dan putrinya.

Adapun yang menerima penghargaan The Iconic Women adalah Ruth Sahanaya-Nadine Waworuntu, Jajang C. Noer-Nazyara C. Noer, Marini Sardi-Shelomita, Miranda Goeltom-Winda Malika Siregar, dan Syamsidar Isa-Aida Nurmala. Selain itu, penerima lainnya adalah Dewi Motik-Moza Pramita, Dian Tanjung-Ayla Dimitri, Inti Subagio-Amanda Subagio, dan Tety Liz Indriati-Marcella Zalianty & Olivia Zalianty. (OL-5)