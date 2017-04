Booth Toyota di IIMS2017, Lebih premium, Elegan dan Modern

PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali berpartisipasi pada ajang otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 27 April—7 Mei mendatang, di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Di IIMS 2017, TAM akan mengusung konsep yang sejalan dengan semangat Let’s Go Beyond melalui jajaran Beyond Product, Beyond Technology, dan Beyond Service bagi pelanggan Toyota dan pengunjung pameran.

Booth Toyota memiliki luas 1.876 m2 atau lebih besar dari booth IIMS 2016, 1.475 m2. TAM hadir dengan booth berwarna hitam yang bernuansa premium, elegan, dan modern. Di booth tersebut akan ditampilkan 20 unit product display, selain zona-zona khusus untuk menampilkan teknologi maupun program penjualan/purna jual Toyota.

Selama pameran, pengunjung dapat melihat secara langsung Beyond Product Toyota yang ditampilkan dalam empat zona, yang menunjukkan bahwa Toyota hadir dengan segmen dan model paling lengkap bagi pelanggan.

Zona tersebut adalah Active Zone yang diwakili oleh Agya, Yaris TRD, New Yaris Heykers, dan Calya. Modern Family Zone menampilkan Sienta, Veloz, dan Innova. Sedangkan Adventurous Zone akan ada Rush Ultimo, Fortuner, Venturer, dan Hilux. Serta, Hybrid Zone dengan hadirnya Alphard Hybrid dan Camry Hybrid.

Yang paling istimewa, TAM akan menampilkan produk terbaru New Agya yang diluncurkan pada 7 April 2017. Vice President Director TAM, Henry Tanoto, menyebutkan keikutsertaan TAM di IIMS 2017 adalah sebagai salah satu wujud apresiasi kepada pelanggan dan untuk melanjutkan momentum pertumbuhan kinerja penjualan pada kuartal 1/2017.

''Pada kuartal I/2017, Toyota membukukan total penjualan ritel sebanyak 93.719 unit, atau meningkat 9,5% dibanding tahun lalu. Kehadiran produk-produk baru yang diluncurkan pada tahun ini seperti New Agya, diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan penjualan Toyota,'' ujar Henry dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (13/4).

Mengawali 2017, TAM sudah meluncurkan 3 Beyond Product, yaitu New Venturer dan New Corolla Altis pada Januari lalu, serta New Agya di awal bulan ini. Produk-produk tersebut melengkapi Beyond Product yang dirilis TAM dalam dua tahun terakhir, yaitu Grand New Avanza dan Veloz, Velfire, Alphard Hybrid, All New Innova, All New Fortuner, New Rush, All New Sienta, All New Calya, dan New Yaris Heykers. (OL-4)