Empat Produk Honda Pimpin Pangsa Pasar di Maret 2017

EMPAT produk Honda memimpin pangsa pasar di Maret 2017. Keempat produk tersebut antara lain All New Honda Civic mendominasi 77% pasar small sedan, All New Honda Civic menjadi market leader dengan penjualan total pada 2017 sebesar 826 unit.

Selain All New Honda Civic, beberapa model Honda lainnya juga turut mendominasi pasar di segmennya, antara lain New Honda Brio RS, All New Honda Jazz, Honda HR-V 1.5L.

''Saat ini keempat produk unggulan kami yaitu All New Honda Civic, All New Honda Jazz, New Honda Brio RS dan Honda HR-V 1.5L berhasil memimpin pasar otomotif di segmennya. Kami berharap tren penjualan positif ini dapat berlanjut ke bulan berikutnya dan memberikan kontribusi besar dalam peningkatan penjualan Honda,'' kata Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (APM), Jonfis Fandy melalui rilisnya, Kamis (13/4).

Pada Maret 2017, New Honda Brio RS berhasil menjadi market leader di segmen city car dengan penjualan total tahunan 2.210 unit dan market share sebesar 51%.

Di segmen hatchback, All New Honda Jazz turut menjadi market leader dengan penjualan total tahunan 5.229 unit dan market share sebesar 55%. Sementara itu Honda HR-V 1.5L menjadi market leader di segmen LSUV dengan penjualan total tahunan sebesar 11.857 unit dan market share 40%.

New Honda Mobilio berhasil membukukan penjualan total tahunan sebesar 14.204 unit dengan market share sebesar 20%. Sedangkan, New Honda Brio Satya telah terjual sebanyak 8.342 unit dengan market share sebesar 13%.

Untuk Honda BR-V meraih penjualan tahunan sebesar 7.094 unit, dengan market share sebesar 24%. Honda HR-V 1.8L meraih penjualan total sebesar 1.964 unit dengan market share sebesar 13%. Selanjutnya, New Honda CR-V meraih penjualan total tahunan sebesar 1.124 unit dengan market share sebesar 7%.

Dari segmen Sedan, New Honda Accord telah terjual sebanyak 120 unit dengan market share sebesar 14%. New Honda Odyssey terjual sebanyak 44 unit dengan market share sebesar 3%. Sementara itu New Honda City berhasil membukukan penjualan tahunan sebesar 4 unit dengan market share sebesar 1%.

Pada Maret 2017, secara keseluruhan Honda telah membukukan penjualan total tahunan sebesar 53.018 unit dengan market share sebesar 18,6%. (OL-4)