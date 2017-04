Program DP Rumah 0% Anies-Sandi Paling tidak Disukai

BERDASARKAN hasil survei Charta Politika, pengetahuan masyarakat akan program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno mencapai 46,5% atau 364 responden dari jumlah responden sebanyak 782. Sementara yang tidak mengetahui visi-misi Anies-Sandi sebanyak 41%.

Charta Politika juga menanyakan pada responden yang mengetahui program Anies-Sandi, program apa yang paling disukai dan tidak disukai. Hasilnya, program paling disukai dari Anies-Sandi adalah One Kecamatan One Center of Enterpreunership (OK OCE).

"OK OCE nomor satu dengan 32,4%. Tidak sia-sia Sandi menjawab pertanyaan apa pun, penyelesaiannya OK OCE," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di Kantor Charta Politika, Jalan Cisanggiri III, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4).

Program kedua yang paling disukai ialah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan persentase 25%. Berikutnya program membuka lapangan kerja 7,9% dan program uang muka (DP) rumah 0% dengan persentase 6%.

Sementara itu, program DP 0% menjadi program Anies-Sandi yang paling tidak disukai. Sebanyak 17,1% responden yang mengetahui program Anies-Sansi tak menyukai program tersebut. Hanya 1,9% yang tidak menyukai OK OCE. Namun, sebanyak 81% responden tidak tahu atau memilih tidak menjawab.

"Program DP 0% belum terlalu kuat di masyarakat," ujar Yunarto.

Yunarto tak bisa menjelaskan alasan ketidaksukaan tersebut. Yunarto menduga, persepsi masyarakat terhadap program itu sendiri mempengaruhi. Anies-Sandi dianggap belum bisa menjelaskan program DP 0% kepada masyarakat dengan baik.

"Menurut saya program ini memiliki pengaruh (terhadap elektabilitas), tetapi bukan sebagai faktor dominan," ujarnya. (MTVN/OL-2)