Pertaruhan Setan Merah di Old Traff ord

LAGA spesial akan dijalani pelatih Manchester United Jose Mourinho malam ini. Di Old Trafford, pelatih asal Portugal tersebut harus menghadapi mantan klub yang pernah ditanga-ninya, Chelsea, dalam lanjutan Liga Primer.

Bagi Mourinho, kemenangan atas Chelsea menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Kemenangan atas Chelsea menjadi krusial untuk didapat Mourinho ketika tim besutannya saat ini hanya menempati peringkat kelima dengan 57 poin, terpaut empat angka dari rival sekota mereka, Manchester City, yang berada di posisi empat.

Nasib tuan rumah dipertaruhkan apakah mereka memang layak finis di posisi empat besar atau justru menyerah seperti di laga-laga sebelumnya. Seperti yang diketahui, dalam delapan duel liga terakhir, skuat 'Setan Merah' selalu gagal mengalahkan the Blues. Pada dua pertemuan terakhir kedua tim musim ini, Mourinho juga kalah dalam beradu taktik dengan manajer the Blues Antonio Conte.

Kekalahan memalukan yang pertama ialah saat the Blues membantai habis 'Setan Merah' dengan skor telak 0-4 di Stamford Bridge pada Oktober tahun lalu. The Special One, julukan Mourinho, harus kembali mengakui kekuatan the Blues saat menyerah 0-1 di perempat final Piala FA bulan lalu.

Bermain di kandang, 'Setan Merah' seolah diuntungkan. Namun, belakangan jika bermain di kandang, Zlatan Ibrahimovich dan kawan-kawan seperti susah meraih hasil maksimal. Dalam 10 laga kandang terakhir, Manchester United harus lima kali berbagi angka dengan tim tamu.

Mourinho harus memutar otak untuk dapat mengembalikan tim besutannya, United, ke jalur kemenangan mereka. Meski menganggap pertandingan besar melawan the Blues kali ini hanyalah pertandingan biasa, Mourinho telah mempersiapkan pemain terbaik untuk dapat meraih kemenangan.

"Saya harap tidak ada lagi pemain yang cedera, tidak ada lagi yang terkena sanksi, dan saya harap pemain bisa terus-menerus menunjukkan karakter mereka yang luar biasa, hingga tidak ada lagi kemungkinan bagi kami memperjuangkan empat besar," ujarnya.

Sejauh ini, para 'pesakitan' di kubu 'Setan Merah' masih belum bertambah. Namun, menepinya beberapa pemain andalan di lini pertahanan seperti bek Chris Smalling dan Phil Jones, serta gelandang Juan Mata hingga akhir Mei, dipastikan akan makin mempersulit perjuangan Ibrahimovic dan kawan-kawan.

Waspadai Ibra

Di sisi lain, Antonio Conte telah mempersiapkan pemain terbaik mereka untuk berduel di Old Trafford. Pasangan serang Eden Hazard dan N'Golo Kante telah dipersiapkan untuk menghadang laju Ibrahimovic, pemain yang akan menjadi perhatian utama Conte.

"Kami harus memiliki organisasi pertahanan yang bagus dan tetap mewaspadai Zlatan karena ketika menyerang kotak penalti, dia sangat berbahaya. Begitu juga saat dia menerima bola. Untuk alasan ini, saya rasa pemain harus mewaspadai dia dan berkonsentrasi menghentikannya," pungkasnya.

Berbanding terbalik dengan Manchester United, Chelsea memiliki rekor cukup baik di lima laga terakhir dengan meraih empat kemenangan. Jika tiga poin di Old Trafford mampu diraih, langkah Conte bersama Chelsea untuk merebut gelar juara musim ini akan makin ringan. (ESPN/Skysports/R-2)