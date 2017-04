Putri Jakarta Elektrik Kuasai Final Four

KEPERKASAAN tim putri Jakarta Elektrik PLN masih belum terben-dung di laga final four Proliga 2017. Walaupun telah memastikan lolos ke grand final, Aprillia Manganang dan kawan-kawan tetap tampil agresif di laga terakhir final four, kemarin. Di GOR Ctra Arena, Bandung, putri Jakarta Elektrik menang 3-1 (26-24, 22-25, 25-21, 25-22) atas Jakarta Pertamina Energi. Kemenangan atas Pertamina Energi itu membuat Jakarta Elektrik yang dilatih Tian Mei menduduki posisi teratas final four dengan 18 poin. "Kita target memang ingin menang karena ada bonus. Selain itu, kita juga sekaligus mempelajari pertamina buat di grand final," ujar Aprillia.

Kemenangan tersebut memang menjadi modal besar bagi Jakarta Elektrik dalam menghadapi grand final yang akan berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, 23 April mendatang. Setidaknya kemenangan di laga terakhir final four itu akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain Jakarta Elektrik. Di sisi lain, kendati timnya kalah, pelatih Pertamina Energi Risco Herlambang mengaku tidak mempermasalahkannya. Pasalnya, tiket ke babak grand final sudah dalam genggaman. Risco bahkan tidak mempermasalahkan tim besutannya mene-lan dua kali kekalahan di final four. "Kalah dua kali di final four bukan jaminan. Yang jelas, target saya menang di grand final," ujarnya.

Tentang laga melawan Jakarta Elektrik di grand final, Risco mengaku akan menjadi pertandingan yang berat. "Kami akan mewaspadai Aprillia yang merupakan motor Jakarta Elektrik," jelasnya. Di bagian putra, tim Palembang Bank Sumsel Babel (BSSB) mendapat modal besar sebelum berlaga di grand final melawan Pertamina Energi. Saat menghadapi Surabaya Bhayangkara Samator, Palembang BSSB meraih kemenangan 3-1 (25-20, 20-25, 25-20, 25-20). Di laga lain, Pertamina Energi menelan kekalahan di partai pamungkas final four seteah dibekap Jakarta BNI Taplus 0-3 (22-25, 23-25, 18-25).