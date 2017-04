Cavs dan Spurs Perbesar Peluang

CLEVELAND Cavaliers dan San Antonio Spurs memperbesar peluang untuk lolos ke semifinal wilayah kompetisi NBA musim ini. Di gim kedua babak play-off yang berlangsung Selasa (18/4), Cavaliers dan Spurs sama-sama memetik kemenangan. Di Wilayah Timur, Cavaliers yang menjamu Indiana Pa­cers di Qiucken Loans Arena meraih kemenangan 117-111. Sementara itu, Spurs yang menghadapi Memphis Grizzlies di AT&T Center, San Antonio, menang 96-82. Kemenangan tersebut membuat Cavaliers dan Spurs sementara unggul 2-0. Dengan sistem best of seven, Cavaliers dan Spurs butuh dua kemenangan tambahan untuk lolos ke semifinal wilayah.

Dalam laga itu, Kyrie Irving menjadi penyumbang angka terbanyak bagi Cavaliers dengan 37 poin. Namun, motor kemenangan Cavaliers di laga itu ialah LeBron James.

Di pertandingan tersebut, James mencetak double-double dengan raihan 25 poin dan 10 rebound. Selain James, Kevin Love sukses membuat double-double bagi Cavaliers dengan 27 poin dan 11 rebound. Walau mampu meraih kemenangan, pelatih Cavaliers Tyronn Lue mengaku belum cukup puas dengan penampilan pemainnya karena di kuarter terakhir, permainan Cavaliers menurun dan bahkan mereka nyaris menelan kekalahan.

“Para pemain kelelahan. Saya melihat beberapa turnover, 19 turnover dalam 24 poin. Bisa sulit memenangi play-off kalau bermain seperti itu,” kata Lue. Namun, kemenangan Cavaliers di gim kedua harus dibayar mahal dengan cede­ra hamstring yang dialami JR Smith. Salah satu pemain andalan Cleveland itu kemungkinan absen di gim ketiga yang akan berlangsung di kandang Pacers, Bankers Life Fieldhouse, besok. Dari Wilayah Barat, keuntungan menjadi tuan rumah juga dengan baik dimanfaatkan Spurs. Dukungan penuh pendukung mereka yang memadati AT&T Center membuat Spurs tidak mene­mui kesulitan berarti untuk meraih kemenangan 96-82 atas Grizzlies.

Forward Kawhi Leonard lagi-lagi membuktikan pe­ran sentralnya untuk Spurs. Leonard menjadi penyumbang angka terbanyak setelah mencetak double-double dengan 37 poin dan 11 rebound. Sementara itu, dari Grizzlies, Mike Conley menjadi pencetak angka terbanyak dengan torehan 24 poin. Keakuratan Leonard dalam melempar bola terlihat ketika dia mampu mencatatkan statistik 100% untuk lemparan bebas dengan 19 poin yang dia cetak. Selain itu, dia memperlihatkan peningkatan poin dari laga perdana yang hanya 32 poin. Kemenangan di dua laga awal menjadi modal besar bagi Spurs saat harus bermain di kandang Grizzles di gim ketiga yang akan berlangsung di Fedex Forum, besok. (AFP/Beo/R-2)