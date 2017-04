Setan Merah Hadapi Laga Krusial

KEMENANGAN mutlak atas Anderlecht harus diraih Manchester United kalau masih ingin bertarung di Liga Eropa 2017. Apalagi sebelumnya mereka meraih hasil imbang 1-1 di laga leg pertama perempat final yang berlangsung Jumat (14/4).

Leg kedua perempat final akan berlangsung Jumat (21/4) dini hari, sekaligus pembuktian apakah Manchester United masih layak untuk mendapatkan satu tiket ke semifinal.

Setan Merah memiliki kesempatan bagus dengan adanya dukungan besar dari publik Old Trafford. Kembalinya kejayaan di kandang mereka mulai terlihat setelah mengalahkan Chelsea 2-0 akhir pekan lalu. Itu juga sekaligus memutus rantai kesialan tim asuhan Jose Mourinho yang mendapat sembilan hasil imbang dalam 11 laga kandang.

Berdasarkan sejarah pertemuan dengan Anderlecht, kedua tim sama-sama kuat dengan meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang. MU pernah membantai Anderlecht 5-1 di Liga Champions 2000. Namun Anderlecht membalasnya di ajang yang sama 2-1 satu bulan setelahnya.

Penyerang andalan Zlatan Ibrahimovic pun dipastikan berada dalam tim inti Mourinho, setelah sempat diistirahatkan di sisa delapan menit melawan Chelsea. Sayangnya, para pesakitan di Setan Merah yang belum pulih masih menjadi masalah utama yang membebani tim.

Lini pertahanan Setan Merah melemah akibat absennya bek andalan mereka Phil Jones dan Chris Smalling yang dipastikan tak tampil hingga pertengahan Mei. Sementara waktu kembalinya Juan Mata masih belum bisa dipastikan setelah operasi di pangkal pahanya.

Sejumlah titik lemah tuan rumah itu bukan berarti menjadi tiket kemenangan punggawa Les Mauves et Blancs di Old Trafford. Penyerang veteran skuat Purple and White Tomasz Radzinski justru pesimistis timnya berpeluang menang. Modal positif berupa kemenangan atas tim KV Ostende di Pro Liga 2017 akhir pekan lalu, belum jadi jaminan.

''Sejujurnya, saya tidak benar-benar menyukai pertandingan kali ini. Kedua pemain bermain dengan sangat bertahan dan mereka berpikir lebih banyak untuk bertahan daripada menyerang. Sehingga ini bukanlah cara saya melihat laga sepak bola,'' ujarnya.

Radzinski mendasari kegamangannya setelah melihat MU melibas The Blues. ''Ssaya rasa mereka telah memainkan pertandingan dengan taktik dan mental yang bagus, sehingga sekarang akan sulit untuk dikalahkan. Sekarang saya hanya tidak berpikir, Anderlecht memiliki peluang untuk banyak berkembang di babak selanjutnya,'' pungkas pemain asal Belgia tersebut. (OL-4)