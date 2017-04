Clippers Bangkit di Gim Kedua

KEKALAHAN di gim pertama babak play-off Wilayah Barat kompetisi NBA jadi pelajaran berharga bagi LA Clippers. Ketika kembali bermain di kandang, Staples Center, Clippers mampu memetik kemenangan 99-91 atas Utah Jazz. Kemenangan di gim kedua membuat Clippers mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dengan sistem best of seven, laga Clippers melawan Jazz setidaknya akan berlangsung hingga gim kelima. Gim ketiga dan keempat akan dilaksanakan di kandang Jazz di Salt Lake City.

Blake Griffin menjadi motor kemenangan Clippers dengan menjadi pencetak angka terbanyak, 38 poin. Sementara itu, DeAndre Jordan mencetak double-double dengan torehan 18 poin dan 15 rebound. "Semangat kami sangat bagus. Di kuarter pertama, kami bermain sangat agresif dan itulah yang kami butuhkan," jelas Griffin. Dari Jazz, Gordon Hayward menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 20 poin, disusul Joe Johnson, 13 poin. "Clippers bermain menekan sejak awal pertandingan," ungkap pelatih Jazz, Quin Snyder.

Dari Wilayah Timur, Chicago Bulls memperbesar peluang lolos ke semifinal wilayah setelah unggul 2-0 atas tuan rumah Boston Celtics. Di gim kedua, Bulls meraih kemenangan 111-97. Mampu mencuri dua angka di kandang Celtic membuat kans Bulls untuk lolos sangat besar. Tim besutan Fred Hoiberg tersebut berpeluang menyapu kemenangan 4-0 karena akan menjadi tuan rumah di gim ketiga dan keempat. Rajon Rondo menjadi bintang Bulls di gim kedua. Mantan pemain Celtics tersebut tampil mengesankan dengan mencetak triple double dengan raihan 11 poin, 14 assist, dan 9 rebound.

Poin terbanyak bagi Bulls disumbangkan Dwyane Wade dan Jimmy Butler yang masing-masing mengemas 22 poin. Dalam laga lain di Wilayah Timur, tuan rumah Toronto Raptors akhirnya mampu meraih kemenangan. Setelah kalah di gim pertama, Kyle Lowry dan kawan-kawan mampu bangkit untuk meraih kemenangan 106-100 atas Milwaukee Bucks sekaligus mengubah skor menjadi 1-1.

DeMar DeRozan menjadi penyumbang angka terbanyak bagi Raptors dengan 23 poin, sedangkan Lowry mengemas 22 poin. Di gim pertama Lowry hanya mencetak 4 poin.

"Ia (Lowry) seorang pejuang. Saya tahu ia sangat tidak puas dengan penampilannya di gim pertama," puji pelatih Raptors, Dwane Casey.