Asteroid 2014 JO25 tidak Berdampak pada Bumi

PENELITI Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengatakan asteroid 2014 JO25 yang melintas Rabu (19/4) cukup jauh untuk bisa berdampak terhadap planet bumi. "Jaraknya masih cukup jauh untuk mengakibatkan dampak yang signifikan ke bumi," kata Kepala Pusat Sains Antariksa Lapan Clara Yono di Jakarta, Rabu (19/4).

Asteroid yang oleh ilmuwan Amerika Serikat (AS) disebut the Rock itu bergerak dengan kecepatan 33 meter per detik dengan jarak 1,8 juta km atau 4,6 kali jarak bumi ke bulan. Asteroid itu terpantau radar The National Aeronautics and Space Administration (NASA), Amerika Serikat, pada Selasa (18/4).

Menurut Clara, asteroid yang melintas dengan jarak sejauh itu tidak ada dampaknya terhadap bumi sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Jarak asteroid 2014 JO25 dengan bumi kali ini merupakan yang terdekat dalam 400 tahun terkahir dan diperkirakan mencapai titik lebih dekat lagi dengan bumi setidaknya 500 tahun lagi.