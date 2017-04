Bunga Citra Lestari Inginkan Lagu Anak-Anak

PENYANYI dan aktris film Bunga Citra Lestari, 34, mengaku berharap dapat kesempatan untuk membuat atau menyanyikan lagu untuk anak-anak. Ibu satu anak tersebut mengatakan akan dengan senang hati bila berkesempatan dapat menyumbangkan peran bagi keberlangsungan lagu anak-anak. "Pengen, tapi belum ada yang nawarin sih," ujar perempuan yang dijumpai saat pembuatan videoklip lagu anak berjudul Kalau Kau Suka Hati itu di Jakarta, Selasa (18/4).

Ia mengatakan, meski belum pernah terlibat dalam proyek lagu anak, ia hapal banyak lagu anak yang populer di masa kecilnya dulu. Termasuk lagu Kalau Kau Suka Hati yang syuting videoklipnya dilakukan bersama sang anak, Noah. Ia mengatakan keluarganya juga kerap memintanya untuk menyanyikan lagu anak-anak yang saat ini sudah semakin sedikit beredar di masyarakat. "Kalau suatu saat bisa nyanyiin lagu anak-anak, aku pasti seneng. I think it will be cute kalau suatu hari aku nyanyiin lagu anak-anak," ungkap Bunga.