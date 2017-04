KPK Tolak Pengobatan Pro Bono untuk Novel

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyampaikan kondisi penyidik lembaga itu, Novel Baswedan, yang mengalami insiden serangan cairan keras, saat ini dalam keadaan stabil.

“Matanya rusak lumayan parah, kanan dan kiri. Level 4 itu paling rusak, paling rusak kanan di level 3, sehingga diperlukan pengobatan. Alhamdulilah sudah ditangani tim yang terdiri dari ahli kebakaran bahan kimia, ahli kornea, dan ahli operasi plastik,” ujar Laode di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, kata Laode, zat yang dikenakan ke mata Novel oleh orang yang tidak dikenal ialah zat asam dengan kandungan asam sulfat yang punya rumusan kimia H2SO4. Cairan zat asam itu mengenai kedua mata Novel. “Kata dokter di sana, perusakannya sudah berhenti. Sekarang sel-sel jaringannya sedang tumbuh. Menurut dokter, pertumbuhan selnya sangat lambat sekali, mungkin akan ada pencangkokan,” tambahnya.

Laode juga mengungkapkan bahwa dokter yang menangani Novel di RS Singapore National Eye Center merasa iba terhadap insiden yang menimpa Novel. Dokter ahli kornea di Singapura itu diketahui bernama Donal Tan. Bahkan, sambung Laode, dokter di sana sempat memberi tawaran untuk menggratiskan biaya perawatan Novel.

“Kami sampaikan kasus yang kami dalami. Lalu dia bilang ‘You pay the hospital fee, i do the operation for free’. Saking ibanya dia. Tapi saya sampaikan, jangan Pak, tolong berikan servis yang terbaik yang bisa dilakukan. ‘The state will cover the cost’. Dia anggap Novel pejuang. Tapi saya jelaskan lagi ke dia kalau negara akan membayarnya,” paparnya.

Lebih lanjut, Laode menyebutkan biaya satu kali operasi kornea mata ialah S$30 ribu-S$40 ribu atau sekitar Rp400 juta. Biaya sebesar itu, kata dia, tidak ada dalam anggaran KPK. Ia mengklaim, jika anggaran KPK dari sektor lain digunakan, nantinya akan menjadi temuan BPK yang bertentanggan dengan akuntabilitas.

“Kita bukan meminta-minta kepada Presiden. Kita ada asu-ransi, tetapi ada batas limit, bahkan dibantu BPJS sudah tidak bisa. Pengobatan tim spesialis di luar negeri juga tidak ter-cover. Alhamdulillah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden menyanggupi itu dan ditindaklanjuti Sekjen dan Ibu Menteri Keuangan,” ujarnya. (Nov/P-4)