Rupa Anyar Duo New Honda Vario

PT Astra Honda Motor (AHM) merilis warna baru untuk New Honda Vario 150 dan kombinasi warna serta grafis stripe anyar untuk New Honda Vario 125. Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya dalam siaran persnya, Selasa (18/4) mengatakan Honda Vario telah dikenal sebagai skutik dengan performa tinggi, berfitur canggih, dan teknologi terkini dengan pilihan warna beragam.

New Honda Vario 150 kini hadir dengan kombinasi warna monotone baru yakni exclusive pearl white dan exclusive matte black pada tipe CBS-ISS. “Keseluruhan warna eksklusif ini hadir dengan emblem 3 dimensi (3D) sayap Honda dan logo Vario 150. Khusus untuk warna exclusive matte black kini disematkan velg baru berwarna emas yang menghadirkan tampilan sporti yang lebih premium,” ujarnya.

Sementara itu, New Honda Vario 125 semakin menguatkan tampilan sportinya melalui stripe dengan grafis garis tebal pada 2 tipe yakni tipe CBS dan tipe CBS-ISS. Dua tipe New Honda Vario 125 ini memiliki warna baru yaitu Sonic White Red.

New Honda Vario 125 tipe CBS dengan opsi warna titanium black dan sonic white red dibanderol seharga OTR (DKI Jakarta) Rp18,175 juta dan tipe CBS-ISS warna vigor black, bionic red, dan sonic white red dipasarkan dengan harga OTR (DKI Jakarta) Rp18,775 juta. “New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125 mulai dipasarkan pada akhir April 2017 dan ditargetkan terjual sekitar 90 ribu unit per bulan,” ujar Thomas. (Mus/S-2)