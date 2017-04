Redam 51 Poin Westbrook, Rockets Ungguli Thunder 2-0

OKLAHOMA City Thunder kembali menelan kekalahan dari Houston Rockets di gim kedua babak pertama play-off NBA Wilayah Barat. Bermain di markas Rockets di Toyota Center Kamis (20/4) pagi WIB, Thunders menyerah 111-115 sehingga tertinggal 0-2 dalam seri best of seven.

Bintang Thunders Russel Westbrook kembali mencetak rekor baru di laga play-off dengan triple-double-nya, lewat 51 poin, 10 rebound, dan 13 assist. Raihan 51 poin Westbrook itu melewati catatan milik Oscar Robertson yang mencetak 43 poin pada play-off tahun 1963, dan Charles Barkley tahun 1993.

Triple-double itu menjadi triple-double keenam Westbrook di babak play-off. Namun meski kembali memecahkan rekor, Westbrook tetap tidak mampu meloloskan timnya dari kekalahan.

Bermain di depan pendukung tim tuan rumah, Thunders sebenarnya mampu memberi tekanan kepada Rockets sejak awal kuarter. Hal ini terbukti setelah mereka mampu unggul 35-26 di kuarter pertama. Meski kemudian kalah 33-36 di kuarter kedua, Thunders berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan tiga bola, 68-62.

Di babak kedua, Thunders tidak mampu memberi tekanan lagi kepada Rockets. Di kuarter tiga dan empat, tim asuhan Billy Donovan ini menyerah 21-24 dan 22-29.

James Harden memimpin perolehan angka Rockets dengan 35 poin dan 8 assist. Disusul kemudian Eric Gordon dengan 22 poin dan Mou Williams dengan 21 poin.

Thunders akan ganti menjamu Rockets di Chesapeake Energy Arena pada gim ketiga, 21 April, dan keempat, 23 April. Mereka harus merebut dua gim tersebut agar tidak tersingkir dari babak play-off.(NBA.com/OL-07)