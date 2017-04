Hari Ini Garuda Indonesia Ajukan Nama Pejabat Operasional dan Maintenance

PT Garuda Indonesia (persero) Tbk akan menyerahkan dua nama untuk mengisi posisi direksi baru ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hari ini, Kamis (20/4). Dua posisi itu, yakni Chief of Operation (COO) dan Chief of Maintenance (COM) yang menggantikan Direktur Operasional.

"Kemarin ada beberapa diskusi lagi yang kita bahas di internal, tapi Insa Allah hari ini kita ajukan ke Kemenhub," ucap Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Mansury di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (20/4).

Pahala menilai pihaknya memang membutuhkan waktu untuk menetapkan dua nama yang akan mengisi jabatan COO dan COM Garuda. Pasalnya, posisi dua jabatan tersebut sangat strategis dan membutuhkan kualifikasi khusus.

Dia pun menyatakan dua posisi itu akan setara dengan jabatan direksi dan bertanggung jawab langsung ke direktur utama.

Padahal, sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Garuda Indonesia pada 12 April 2017 memutuskan penghapusan jabatan Direktur Operasional. Posisi itu digantikan Direktur Produksi dan akan membawahi urusan operasional dan maintenance.

"Posisi ini membutuhkan suatu kualifikasi khusus, tetapi di lain pihak termasuk cukup strategis karena memang melapor langsung kepada dirut. Jadi, dengan pertimbangan itu, butuh waktu untuk bisa menentukan," papar Pahala. (OL-5)