Indonesia Juarai Cricket Bali Sixes 2017

INDONESIA berhasil menjuarai Kejuaraan Cricket Bali International Sixes 2017 yang diselenggarakan di Bali. Partai final kejuaraan yang juga diikuti klub asal Australia, India, dan Pakistan itu, mempertemukan dua tim Indonesia, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Hasilnya, tim kriket putra Jawa Barat menjadi juara setelah mengungguli lawannnya di Lapangan Udayana Bukit, Jimbaran, pada Rabu (19/4). Sementara tim putra Denpasar, mengalahkan Etam Borneo, di final plate atau partai yang diikuti tim yang sebelumnya menelan kekalahan.

"Penyerahan trofi kepada pemenang, menandai berakhirnya Bali Sixes sekaligus dimulainya atau dilanjutkan Kartini Cup 2017 yang melibatkan tim putri," kata Devi Natalia Dirut dari Anindya Cipta Mandiri sebagai penyelenggara kejuaraan bersama Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PP PCI).

Sebelumnya, pada babak semifinal DKI menundukkan tim asal Badung, sedangkan Jabar mengalahkan Putra Yadavas Udayana. Untuk jalur plate, pada babak semifinal Denpasar mengalahkan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), serta Etam Borneo menaklukkan Buleleng.

Selain itu ada juga pilihan terbaik pemain seperti best batting diraih oleh Sayn (Etam Borneo), best bowling oleh Wayan Agus Adnyana (Badung), best fielding Yeri Rosongna (DKI), most notable player Ferdinando Banunaek (Badung), dan man of the tournament, Mambir (Jabar).

Wakil Ketua PP PCI Abhiram Sing mengatakan kriket sudah resmi jadi cabor yang dipertandingkan di SEA Games 2017 pada Agustus mendatang. Indonesia akan menurunkan tim putri di nomor twenty-twenty dan menargetkan emas.

"Sektor putra mempertandingkan twenty-twenty dan one day, targetnya perak," tutup Abhiram. (X-12)