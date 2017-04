Pasokan Lancar, Harga Cabai di Kupang Berangsur Turun

HARGA cabai di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berangsur turun. Penurunan harga cabai terjadi sejak satu pekan terakhir karena pasokan dari petani sudah normal.

Sesuai pantauan di Pasar Tradisional Kasih, Kelurahan Naikoten 1 Kupang, Kamis (20/4), harga cabai sudah turun mencapai Rp35 ribu per kilogram (kg) untuk cabai merah. Satu pekan sebelumnya, harga cabai merah di pasar tersebut Rp40 ribu per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada cabai rawit menjadi Rp37 ribu per kg dari harga Rp40 ribu per kg. Kecuali harga cabai keriting yang masih tinggi yakni Rp70 ribu per kg. Harga sebesar itu sudah turun dari sebelumnya Rp80 ribu per kg.

"Pasokan cabai sudah kembali normal. Kami berharap harga cabai turun sehingga permintaan juga kembali normal," kata Yulius Taek, pedagang cabai di pasar setempat.

Ketika harga cabai masih Rp60 ribu per kg, permintaan cabai anjlok. Pedagang kemudian membagi cabai dalam ukuran kecil yang kemudian dijual dengan harga antara Rp5.000 sampai Rp10.000 per kumpul. Setelah harga turun, konsumen mulai menambah pembelian cabai.

Yulius menyebutkan penurunan harga cabai didukung membaiknya cuaca sehingga transportasi dari daerah penghasil cabai ke pasar kembali lancar. Cabai yang dijual di pasar tersebut berasal dari sejumlah wilayah di Pulau Timor seperti Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan.

Dua pekan sebelumnya, transportasi yang menghubungkan pedalaman Timor dengan Kota Kupang terputus akibat banjir yang mengakibatkan sebuah jembatan di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang terputus. Putusnya jembatan tidak hanya berdampak juga terhadap pasokan hasil bumi dari petani ke pasar. Saat ini arus transportasi sudah kembali lancar.

Selain cabai, harga bahan kebutuhan lainnya di pasar tersebut juga masih normal seperti kentang Rp15 ribu per kg, daging sapi Rp80 ribu per kg, dan telur Rp45 ribu per rak isi 30 butir. (OL-5)