Hard Rock FM Tetap Eksis di Tengah Perkembangan Teknologi

HADIRNYA penyedia layanan musik streaming tidak serta merta mengesampingkan kebradaan radio di tengah masyarakat. Sebagai industri yang bergerak di bidang audio, radio bisa tetap eksis asalkan cerdik memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.

Head of Marketing Communications, MRA Broadcast Media Division, Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa industri radio juga sebetulnya bisa mengambil keuntungan dengan memanfaatkan peluang dari perkembangan teknologi digital. Agar lebih mudah di akses, radio bisa menyiarkan kontennnya lewat platform digital, tidak hanya terbatas lewat gelombang radio FM ataupun AM.

"Kita berusaha menghadirkan media konvesional radio secara digital, jadi tidak hanya bisa di nikmati di jaringan FM, tapi kita juga berusaha menghadirkan Hard Rock FM di mobile aplication yang bisa di akses secara streaming," jelas Sigit saat ditemui dalam acara perayaan ulang tahun ke-21 Hard Rock FM di Jakarta, Kamis (20/4).

Selain itu, Sigit menuturkan juga bahwa radio-radio yang berada di bawah naungan MRA juga mulai menampilkan konten mereka secara visual. Tidak hanya terbatas pada konten audio seperti lazimnya radio-radio konvesional lain.

"Melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun Youtube kita sekarang mulai menampilkan konten visual agar para pendengar kita bisa melihat langsung bagaimana keceriaan para penyiar yang sedang siaran," jelas Sigit.

Di ulang tahun yang ke 21 ini, Hard Rock Fm mengambil tema To Infinity and Beyond. Hard Rock FM menyiapkan musisi-musisi yang ditampilkan secara maraton sejak pukul 6 pagi hingga 10 malam non stop. Bintang tamu tersebut antara lain yaitu Hivi!, Raisa, Isyana, Tulus, Lale Ilman Nino, Yura Yunita, Eva Celia, Rendy Pandugo, Sandhy Sandoro, Kunto Aji, serta Sheila On 7 sebagai penutup.

"Di hari ultah Hard Rock ini kami berusaha mempersembahkan sesuatu yang beda secara on air yaitu menghadrikan secara langsung artis-artis tersebut di base camp Hard Rock FM," ujarnya.

Sementara itu, salah satu artis pendukung acara ulang tahun Hard Rock FM, Yura Yunita bersyukur bahwa Hard Rock FM tetap konsisten memperhatikan musisi-musisi lokal. Hal itu menurutnya menjadi penyemangat bagi musisi lokal untuk tetap terus berkarya.

"Hard Rock tetap support lagu lokal Indonesia, kita sebagai musisi jadi semakin semangat," jelas Yura setelah mengisi acara. (OL-5)