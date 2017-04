Disney on Ice Hadir Kembali di ICE BSD

PERTUNJUKAN Disney on Ice kembali hadir di tengah-tengah keluarga Indonesia mulai tanggal 20-23 April bertempat di Hall 5 Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Tangerang Selatan. Mengambil tema ‘The Wonderful

World of Disney on Ice, para pengunjung akan diajak menyusuri kenangan cerita Disney yang fenomenal.

Bersama Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck and Goofy, momen-momen lintas generasi keluarga disney akan dikemas dalam beberapa penggalan cerita yang diangkat dari delapan film dengan lebih dari 50 karakter Disney favorit.

Namun yang istimewa kali ini akan ditampilkan karakter DisneyPixar Finding Dory dan Anna & Elsa dari film Frozen.

Direktur Dyandra Mas Entertainment (DME) Asia Roderick Tjandra selaku promotor memastikan pertunjukan yang akan ditampilkan dengan durasi masing-masing 1,5 jam itu akan sangat menyenangkan. Selain menghadirkan semua karakter disney yang terkenal, cerita klasik modern dari Disney dan Pixar itu tentunya akan berlangsung di atas es.

"Ini tentu akan menjadi show Disney on Ice yang paling ditunggu-tunggu semua penggemar disney di Indonesia," ujarnya saat hari pertama pertunjukan Disney on Ice di ICE BSD, Kamis (20/4).

Ia pun mengungkapkan bahwa pertunjukan 'The Wonderful World of Disney On Ice' akan membawa penonton mengingatkan kembali keajaiban film animasi disney. Mulai dari petualangan bawah air Finding Dory hingga duo komedi Timon dan Pumbaa dalam The Lion King, lalu kisah kerajaan Anna dan Elsa bersama Olaf si manusia salju yang lucu.

Selain itu, ada Putri Salju dan tujuh kurcaci yang membuat keajaiban tersendiri serta penbelajaran bahwa kita dapat melakukan apapun bersama selama kita bersatu. Ada Jasmine, Aladdin dan Genie yang memperlihatkan bahwa persahabatan tidak mengenal rasa takut, serta putri–putri favorit disney yang selalu kuat dan terus berpetualang.

Di samping masih banyak karakter disney lainnya, ungkap Sutradara Patty Vincent, Disney on Ice kali ini juga akan mengajak para penonton untuk melepaskan sebuah lentera bersama Rapunzel dan Flynn pada permulaan acara dengan lagu berjudul 'I See the Light'.

"Itu sangat mempesona untuk disaksikan, ketika Rapunzel dan Flynn bersama meluncur dengan indah dibawah sinar cahaya lentera yang bersinar diatas mereka," imbuhnya.

Sementara itu, menurut Project Manager DME Asia Drinna Munardy, untuk kapasitas jumlah penonton pihaknya telah menyediakan tiket sebanyak 33 ribu untuk 11 pertunjukan yang akan ditampilkan beberapa kali setiap harinya. Dengan kata lain, sekali pertunjukan tersedia 3 ribu kursi.

"Untuk tiketnya berkisar antara Rp250 ribu sampai Rp1,5 juta. Selama available bisa dibeli juga di loket yang ada di sini," terangnya. (OL-5)