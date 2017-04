Cantik dengan Pembersih Wajah Elektronik

JIKA selama ini membersihkan wajah dengan sabun atau losion plus toner lazim dilakukan manual, kini hal itu bisa dengan bantuan peranti elektronik. Hasilnya, wajah bersih maksimal dan kulit pun tetap prima.

Pemaparan tentang praktik penggunaan peranti itu terungkap dalam peluncuran Panasonic Esthetic Series EH-SC50, Micro Foaming Cleanser Device serta EH-ST50, Ionic Cleansing and Toning Device dalam rangkaian Fashion Nation Eleventh Edition (FNXI) di Senayan City, Jakarta, Sabtu (15/4).

Dua alat yang tergabung dalam line up Panasonic Beauty itu, kata Rika Novita, Manager Small Home Appliances PT Panasonic Gobel Indonesia, akan mengangkat make up hingga dalam pori-pori sekaligus mengecilkan pori-pori. “Untuk membersihkan make up, ada bagian warm head yang memungkinkan konsumen memilih dua setelan suhu. Penggunaannya cukup tiga menit setiap hari. Busa ukuran mikro yang dihasilkan EH-ST50 lebih padat dibandingkan yang dihasilkan dari penggunaan tangan sehingga dapat masuk ke dalam pori-pori kulit plus gerakan dari sikat,” kata Rika.

EH-ST50 akan membantu pembubuhan toning dengan pergerakan gelombang ion. Tingkat penyerapan bahan-bahan pelembap pada produk perawatan kulit yang menggunakan EH-ST50 lebih besar daripada pengolesan dengan tangan karena ada pijatan hangat dengan pilihan dua setelan suhu dan tiga setelan getaran. (Zat/S-4)