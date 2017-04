Cuaca Ekstrem Picu Kenaikan Harga Cabai

CUACA ekstrem yang menimpa Bengkulu membuat harga cabai keriting di pasar tradisional Provinsi Bengkulu, kembali naik.

Sebelumnya harga cabai masih dalam kisaran Rp20 ribu per kilogram (kg). Namun sejak tiga hari terakhir mencapai Rp28 ribu per kg. ''Cuaca ekstrem membuat petani banyak gagal panen, sehingga harga berangsur naik mencapai Rp8 ribu per kg,'' katanya Jamal, 45, pedagang di Pasar Panorama, Bengkulu, Jumat (21/4).

Untuk saat ini, lanjut dia, pasokan cabai berasal dari Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, Seluma, Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.

Namun sebaliknya harga cabai rawit justru mengalami penururan dari sebelumnya Rp40 ribu per kg menjadi Rp30 ribu per kg. (OL-4)