Cavaliers Tinggal Butuh Satu Kemenangan

CLEVELAND Cavaliers tinggal selangkah lagi lolos ke semifinal wilayah barat kompetisi NBA tahun ini.

Menghadapi Indiana Pacers di babak playoff, Cavaliers untuk sementara unggul 3-0.

Di gim ketiga kemarin, tim besutan Tyronn Lue tersebut menekuk Pacers 119-114.

Dengan sistem best of seven, Cavaliers butuh satu kemenangan tambahan untuk memastikan lolos ke semifinal wilayah barat.

"Kami tidak pernah berhenti. Kami tahu pentingnya pertandingan ini.

Keunggulan 3-0 dapat semakin menyulitkan untuk Pacers," ujar Lue.

Pada laga ketiga yang berlangsung di Bankers Life Fieldhouse, kandang Pacers, tuan rumah sejatinya memiliki peluang untuk menang setelah unggul di kuarter pertama dan kedua dengan skor 37-27 dan 37-33.

Akan tetapi, keberuntungan justru berbalik memihak Cavaliers pada kuarter ketiga dan keempat.

Sumbangan 28 poin yang dibukukan LeBron James pada kuarter tersebut membuat tim tamu berbalik unggul.

"Saya hanya coba memosisikan diri untuk membantu rekan setim saya menang, tidak masalah siapa yang di lapangan dengan saya. Saya hanya tidak puas karena tidak tampil sebaik yang saya bisa. Hal terpenting bagi saya ialah menang dan itulah tujuan saya," ujar James.

Di laga tersebut, James mengemas 41 poin, 13 rebound, dan 12 assist.

Tambahan 41 poin membuat James mengungguli rekor legenda NBA Kobe Bryant.

James kini telah membukukan 5.669 poin, melampaui pencapaian Kobe yang mengoleksi 5.640 poin di posisi ketiga daftar pencetak skor terbanyak NBA selama babak playoff.

Di kubu Pacers, Paul George menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 36 poin, 15 rebound, dan 9 assist.

Itu merupakan torehan terbaik George sepanjang karier playoff-nya.

Dari wilayah timur, San Antonio Spurs gagal melanjutkan dominasi mereka atas Memphis Grizzlies. Bermain di Fedex Forum, Memphis, Tennessee, kandang Grizzlies, Spurs menyerah 96-105.

Hasil tersebut membuat Grizzlies memperkecil ketinggalan menjadi 1-2.

Di sisi lain, Milwaukee Bucks kembali mengungguli Toronto Raptors setelah berbagi skor 1-1 di dua laga sebelumnya.

Berlaga di kandang Bradley Center, Milwaukee, Wisconsin, Khris Middleton dkk menang telak 104-77 atas Raptors dan menambah keunggulan mereka menjadi 2-1.

Bucks berpeluang besar menyamakan kedudukan karena masih akan menjadi tuan rumah di gim keempat yang akan berlangsung Senin (24/3) mendatang.