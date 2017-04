Jajan Sehat di Foresthree

JIKA Anda berkunjung ke Kota Bogor, jangan lupa cicipi beragam pilihan menu sehat yang disajikan Foresthree. Ada beragam pilihan smoothies maupun jus yang dibuat dari beragam buah segar yang cocok bagi Anda yang memiliki gaya hidup sehat.

"Untuk healthy food sebenarnya kita menuju lebih ke jusnya. Saya selaku pemilik ingin hidup sehat dan memang saya melihat ada pasar di situ karena sehari-hari kita itu minum jus. Jadi, apa yang kita biasa konsumsi why we dont take it to the next level, kita buat fusion juice, smoothies bowl, dan kita ciptakan brand Foresrthree ini," jelas Owner Foresthree, Haidhar Wurjanto, kepada Media Indonesia di Bogor Rabu (19/4).

Salah satu minuman andalan di tempat tersebut ialah green hopper, yaitu minuman tersebut ialah campuran dari apel granny smith, kale, pisang, dan parsley. Tidak hanya itu, di dalam jus ini terdapat potongan kiwi dan pisang. Rasanya manis dan menyegarkan, cocok bagi Anda yang ingin menikmati minuman sehat di siang hari yang panas.

Tidak hanya itu, restoran ini juga menyediakan beragam pilihan smoothies dengan berbagai taburan pilihan. Ada pink lady yang merupakan smoothies yang terbuat dari stroberi segar yang dicampur dengan es krim vanila dan pisang, dan ditambahkan taburan potongan kiwi segar, granola cinnamon honey, dan pumpkin seeds.

Selain itu, ada smoothies yang diberi nama starberry cheesecake yang terbuat campuran buah stroberi segar, es krim stroberi, keju, dan graham crecker dengan taburan granola cinnamon honey, sheredded coconut, dan oatmeal. Bagi Anda yang menyukai rasa asam, Anda bisa mencoba tropical sour. Smoothies tersebut terbuat dari nanas segar, sunkise, dan madu dengan taburan mango chunk, strawberry chunk, kiwi chunk, sunkise, pumkin seeds, dan chia seeds.

Kudapan

Coba nikmati four cheese pizza. Pizza yang tipis ini menggunakan empat jenis keju untuk taburannya. Keempat keju itu ialah cheddar, mozarella, parmesan, dan fetta. Rasanya gurih dengan keju meleleh yang cocok dinikmati bersama teman-teman.

Selain beragam makanan ringan, tempat ini menyajikan makanan berat sebagai pilihan lain, seperti gado-gado, beragam mi ayam kangkung, nasi goreng, iga bakar, sop iga, sop buntut, dan soto ayam.

"Untuk makanan yang sehat dan terbaik itu kita ada omurice. Jadi, semacam omelet dari Jepang yang setengah matang, jadi waktu disajikan meleleh, terus roti bakar yang terbuat dari gandum semua, jadi kita tetap utamakan orang makan sehat tapi tidak harus mengorbankan rasanya, dan dipastikan hidup sehat, makan enak, tapi rasanya juga enak," imbuh Haidhar.

Harga makanan dan minuman yang dijual di Foresthree tergolong terjangkau. Beragam smoothies dijual dengan harga Rp35 ribu, aneka jus dan fusion jus dijual mulai Rp19 ribu sampai Rp25 ribu, sedangkan piza dijual dari harga Rp30 ribu sampai Rp35 ribu.