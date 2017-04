Isu Kekerasan Terhadap Wartawan akan Dibahas di Hari Kebebasan Pers Dunia 2017

ISU kekerasan terhadap wartawan akan turut dibahas dalam Hari Kebebasan Pers Dunia (World Press Freedom Day/WPFD) 2017. Forum peringatan internasional para jurnalis itu akan digelar 1 hingga 4 Mei 2017 di Jakarta.

"Kekerasan wartawan sudah terjadi dimana-mana, ini menjadi perhatian dan solidaritas dunia," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di kawasan car free day (CFD), Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (23/4).

Sistem kebebasan pers di Indonesia turut pula akan disorot dalam forum tersebut. Menurut Yosef, kebebasan pers Indonesia yang telah termaktub dalam Undang-Undang RI akan menjadi percontohan bagi negera peserta yang akan hadir. Diharapkan, kehadiran para tamu WPFD 2017 ini juga dapat menyebarluaskan tentang Indonesia kepada dunia.

"Tahun ini akan mengambil tema pikiran kritis pada waktu yang kritis. Acara ini juga sebagai promosi bagi para jurnalis yang datang dari berbagai negara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan sistem keterbukaan informasi lantaran dijamin undang-undang. Namun, segala kebebasan itu perlu dipertanggungjawabkan. Sehingga, informasi yang diterima masyarakat bisa berbuah baik.

"Sangat terbuka, bahkan hoax pun bisa masuk. Kebebasan itu harus ada tanggungjawab, kita mendukung WPFD ini untuk memerangi hoax," kata Rudi yang juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia WPFD 2017 itu.

Peringatan WPFD 2017 mengambil tema Critical Minds for Critical Times: Media's Role In Advancing Peaceful, Just and Inclusive Societies. Peringatan ini merupakan peringatan yang ke-26 dan pertama kali dilaksanakan di Asia Tenggara setelah 15 tahun diadakan di negara-negara Eropa, Amerika, dan Afrika. (OL-5)