Ulang Tahun ke-401 Shakespeare di Westminster Abbey

PERAYAAN hari ulang tahun penulis drama William Shakespeare dirayakan pada Minggu (23/4) dengan penampilan sonetanya di Westminster Abbey dan dramanya di Shakespeare's Globe di London.

Globe Theater di Tepi Selatan Sungai Thames merupakan replika era modern gedung pentas Shakespeare's Globe, lengkap dengan atap jerami dan tempat duduk di ruang terbuka untuk banyak penonton.

Gedung pertunjukan tersebut telah menetapkan musim panas untuk meluncurkan peringatan ulang tahun ke-401 Shakespeare, demikian laporan Xinhua, Minggu malam. Kegiatan itu meliputi pementasan roman-tragedi 'Romeo and Juliet' dan drama komedinya 'Much Ado About Nothing' serta 'Twelfth Night'.

Di Stratford Upon Avon di Midlands, Inggris, tempat penulis tersebut dilahirkan pada 1564, proses upacara dilaporkan diselenggarakan pada Sabtu (22/4) di seluruh kota kecil itu, dan berakhir di Holy Trinity Church, tempat kuburan Shakespeare berada.

Westminster Abbey pada Sabtu juga diberitakan menjadi tempat pertunjukan soneta karya Shakespeare, yang disajikan oleh aktor klasik Mark Rylance dan tim 25 aktor. Abbey tersebut memiliki kenangan mengenai penulis drama itu. (OL-2)