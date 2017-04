Fox Umumkan Tanggal Rilis Deadpool 2 dan X-Men: New Mutants

SEIRING pengumuman X-Men: Dark Phoenix, rumah produksi 20th Century Fox mengungkapkan tanggal rilis resmi Deadpool 2 dan spin off X-Men, New Mutants. Dilansir dari Aceshowbiz, Deadpool 2 akan dirilis pada 1 Juni 2018, sementara New Mutants lebih awal, yakni 13 April 2018.

Deadpool 2 akan keluar seminggu setelah spin off Star Wars, dan sepekan sebelum Ocean's Eight. Ryan Reynolds kembali tampil sebagai bintang utama, Josh Brolin sebagai Cable, dan Zazie Beet sebagai Domino. Deadpool 2 disutradarai David Leitch.

Sementara, New Mutants yang berfokus pada sekelompok mutan muda di alam semesta X-Men tak banyak bersaing dengan film lain pada April tahun depan. Beberapa bintang yang kabarnya akan berperan di film ini, antara lain Nat Wolff sebagai Canonball, Maisie Williams sebagai Wolfsbane, dan Anya-Taylor Joy sebagai Magik. Josh Boone kabarnya yang akan menyutradarai film ini. (MTVN/OL-2)