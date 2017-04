OCBC NISP Luncurkan Tanda 360 Plus

PT Bank OCBC NISP meluncurkan sebuah produk tabungan teranyar yakni Tanda 360 Plus. Dengan produk baru tersebut, nasabah dapat mengelola 12 mata uang dalam satu rekening.

Head of Individual Customer Solutions Bank OCBC NISP Ka Jit mengungkapkan diluncurkannya Tanda 360 Plus tidak lain untuk memberikan fleksibilitas, kemudahan akses, kebebasan biaya, kenyamanan transaksi perbankan, serta memberikan beragam keuntungan dalam satu tabungan kepada seluruh nasabah.

"Produk ini sangat cocok bagi nasabah dengan mobilitas tinggi. Tabungan ini memberikan fleksibilitas untuk bertransaksi hingga 12 mata uang. Menawarkan nilai tukar mata uang asing yang kompetitif sehingga membantu nasabah dalam menjalankan transaksi perbankan secara mudah dan nyaman," ujar Ka Jit melalui pernyataan resmi, Selasa (25/4).

Adapun, kedua belas mata uang yang dapat dikelola di dalam Tanda 360 Plus adalah lain Rupiah (IDR), US Dollar (USD), Singapore Dollar (SGD), Japanese Yen (JPY), Euro (EUR), Australian Dollar (AUD), Poundsterling (GBP), Hongkong Dollar (HKD), Swiss Franc (CHF), Canadian Dollar (CAD), New Zealand Dollar (NZD), dan Chinese Yuan Offshore (CNH).

Ka Jit menyebutkan, Tanda 360 Plus memiliki begitu banyak keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh para nasabah. Manfaatnya antara lain seperti bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya transaksi transfer ATM melalui jaringan ATM Bank OCBC NISP, bebas biaya transaksi tarik tunai di ATM melalui jaringan ATM Bank OCBC NISP, bebas biaya transaksi transfer melalui fasilitas Internet Banking dan Mobile Banking serta bebas biaya debit belanja melalui jaringan VISA, Debit BCA, dan Prima.

“Upaya ini dilakukan untuk menghadirkan inovasi-inovasi terbaru yang diringi dengan peningkatan kualitas produk dan layanan. Dengan semua itu, harapan kami jelas dapat meningkatkan pertumbuhan CASA pada tahun ini," paparnya.

Saat ini, bank yang didirikan pada 1941 dengan nama Nederlandsch Indische Spaar en Deposito Bank itu telah melayani nasabah melalui 340 jaringan kantor di 61 kota di Indonesia.

Dilengkapi dengan 753 unit ATM OCBC NISP yang dapat diakses di lebih dari 179 ribu jaringan ATM LINK, ATM Bersama, PRIMA, serta sekaligus terhubung dengan lebih dari 897 jaringan ATM OCBC Group di Singapura dan Malaysia. (OL-5)