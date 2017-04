Harga Bawang Putih Dan Daging Ayam Melonjak di Pangkalpinang

HARGA bawang putih di pasar tradisional di Pangkalpinang, selasa (25/4) kembali melonjak, padahal sehari sebelumnya harga bawang putih sudah mengalami kenaikan di kisaran Rp42 ribu per kilogram (kg).

Roy salah satu pedagang kebutuhan pokok di pasar pembangunan Pangkalpinang membenarkan jika harga bawang putih terus melonjak, hal ini sebabkan harga di tingkat distributor yang tinggi.

"Awalnya hanya Rp36 ribu per kG terus naik Rp42 ribu per kG dan sekarang Rp45 ribu per kG,"Kata Roy.

Roy mengaku sebelumnya harga bawang putih di tingkat distributor Rp38.500 per kG, dan hari ini selasa (45/4) modal sudah Rp40 ribu per kg.

"Kita jual Rp45 ribu per kg itu, modal masih Rp38.500 per kg, tapi hari ini modal sudah Rp45 ribu per kg," ujarnya.

Mengingat modal sudah Rp45 ribu per kg, mau tidak mau untuk harga jual akan kembali baik, bisa Rp48 ribu per kg bahkan Rp50 ribu per kg.

"Kalau naik lagi pasti, kan modalnya Rp45 ribu per kg," ucap Roy.

Sementara untuk harga kebutuhan pokok lainya masih tergolong stabil, termaksut cabai rawit yang saat ini di jual Rp70 ribu per kg.

Di tempat terpisah, selain bawang putih yang naikn harga daging ayam pun naik dari Rp28 ribu ke Rp35 ribu dan terakhir hari ini, Selasa (25/4), Rp37 ribu per kg.

"Untuk daging ayam, selasa ini sudah Rp37 ribu," kata Supriyadi pedagang ayam di Pasar Pembangunan Pangkalpinang.

Harga daging ayam naik, kuat dugaan menurut dia di karenakan permintaan tinggi sedang stok ayam dari PT kurang. (OL-5)