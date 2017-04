Sekolah Harapan Bangsa Gelar Pentas Seni

SEKOLAH Harapan Bangsa (SHB) Modern Hill menggelar school production alam bentuk seni tari, musik, dan teater yang dimainkan siswa dan guru mereka, Sabtu (22/4).

Pergelaran yang berlangsung di Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah tersebut berjudul Journey to the West. Pergelaran akbar itu melibatkan lebih dari 500 murid SHB dari tingkat kiddy club (usia 2,5 tahun) sampai sekolah menengah atas (SMA).

School production merupakan kulminasi seluruh rangkaian proses belajar-mengajar di SHB. Perhelatan tahunan tersebut juga sebagai tanggung jawab sekaligus persembahan sekolah kepada orangtua siswa dalam memerikan pendidikan berkualitas bagi putra-putri mereka.

Melalui kegiatan school production, para siswa juga berkesempatan mengasah kemampuan seni mereka. Di samping itu, mereka sekaligus mengembangkan nilai-nilai untuk membangun karakter masing-masing.

School production dengan judul Journey to the West merupakan cerita rekaan yang mengadaptasi dari kisah klasik Tiongkok, yaitu Sun Go Kong, si kera sakti, yang dielaborasikan dengan cuplikan kisah Rama-Shinta dari Ramayana.

Dalam pergelaran tersebut dikisahkan, Sun Go Kong yang tengah melakukan perjalanan terdampar di negeri bernama Nusantara. Ia kemudian bertemu dengan Rama yang tengah bertempur melawan Rahwana si penculik Dewi Shinta.

Cerita tradisi khas Tiongkok dan Indonesia tersebut disajikan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin dengan 25 lagu dan 18 kreasi tari selama 110 menit tanpa henti.

Penonton dibuat terkesima ketika Sun Go Kong mengembara Nusantara, melihat kekayaan alam dan budayanya yang direpresentasikan dengan lenggang khas dari Sabang sampai Merauke dengan alunan langgam. Musik yang diusung memadukan kesenian etnik Jawa, Bali, dan Tiongkok dengan sentuhan kontemporer.

Hasil penjualan 1.020 lembar tiket pergelaran tersebut oleh panitia didonasikan ke yayasan pendidikan khusus anak tunadaksa dan berkebutuhan khusus. (RO/H-2)