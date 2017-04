RI-Singapura Prioritaskan Kerja Sama Energi dan Industri Dalam 50 Tahun Hubungan Diplomatik

DALAM kunjungan kerjanya ke Indonesia Menteri Perindustrian Singapura, S. Iswaran telah bertemu dengan Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto, dan Menteri ESDM RI Ignasius Jonan di Jakarta, Selasa (25/4).

Dubes RI Singapura, Ngurah Swajaya, yang ikut menghadiri kedua pertemuan menilai hasil pertemuan sangat produktif dan menghasilkan berbagai kesepakatan untuk ditindak-lanjuti dalam kerjasama konkrit.

Menteri Airlangga menawarkan pengembangan beberapa kawasan ekonomi khusus untuk industri di Indonesia, dan kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan tinggi vokasi dan kejuruan untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia.

Beberapa kerja sama lainnya yang dibahas antara lain peningkatan daya saing Kawasan Industri Kendal melalui kerjasama pembentukan pusat pelatihan vokasi yang terpadu untuk kebutuhan industri di kawasan tersebut, Pengembangan kerjasama industri digital dan pengembangan digital-hub di kawasan Batam, pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung, Medan, Industri aeronitika di Bintan dan Tanah Kuning, Kaltara, Kerja sama joint-study mengenai Global Value Chain dalam kerangka ASEAN Economic Community dan pengembangan kerjasama Industry 4.0, untuk sektor high-tech industry dan komputerisasi sektor manufaktur dalam kerangka G-20.

Dalam pertemuannya dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, kerja sama dan investasi bidang energi, termasuk minyak dan gas bumi menjadi fokus kerjasama. Secara khusus kerja sama bidang kilang minyak dan investasi energi terbarukan juga dibahas.

Sebagai tindak lanjut Leaders Retreat di Semarang, kedua Menteri menyaksikan penandatanganan MoU kerjasama supply LNG untuk pembangkit tenaga listrik berbasis LNG skala kecil antara PLN dengan dengan Keppel Singmarine Pte.Ltd dan Pavilion Gas Pte.Ltd, sebagai langkah awal dari pengembangan kerjasama di bidang energi kedua negara.

“Sebagai langkah awal dari kerjasama industri digital dan dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik RI-Singapura (#RISING50), KBRI Singapura dan Economic Development Board (EDB) akan menyelenggarakan Hackathon : Coding Competition untuk tiga bidang yaitu: fintech, digital health dan digital logistic guna menjaring 500 talenta technopreneurs asal Indonesia, yang akan diselenggarakan di Batam Polytechnik," kata Dubes RI Ngurah Swajaya dalam keterangan resmi KBRI Singapura, Rabu (26/4).

Tahapan selanjutnya, lanjut dia, ialah program training for trainers untuk mengakomodasi minat investasi perusahaan IT di Batam serta kerjasama pengembangan co-working space untuk start up dari kedua negara. (OL-5)