Karangan Bunga untuk Ahok-Djarot Jadi Perhatian Media Asing

MEMBLUDAKNYA kiriman karangan bunga ke Balai Kota DKI Jakarta berisi pernyataan simpati dan penghargaan kepada Gubernur basuki Tjahaja Purnama alias Ahok rupanya juga menjadi perhatian media asing.

Straitstimes.com, misalnya. Platform media online dari koran ternama yang berbasis di Singapura itu menulis artikel dengan judul 'More than a Thousand Turn up at Indonesia's City Hall to Pay Tribute to Ahok'.

"Banyak yang berkumpul di sana sejak pukul 06.00 pagi, dengan harapan bisa memberikan penghormatan kepadanya dengan bunga dan balon yang dihias," demikian ditulis laman berita tersebut.

Straits Times juga mencatat sejumlah kalimat menarik dalam kembang papan yang dikirimkan itu. Misalnya 'Anda adalah gubernur terbaik yang pernah dan pernah dimiliki Jakarta" atau "Kami harap Ahok akan terus memberikan kontribusi dalam posisi apa pun yang dimilikinya nanti."

Pada saat yang bersamaan, tagar #GombalinAhok juga menjadi trending topic di media sosial terutama Twitter. Tidak berbeda dengan tujuan pengiriman karangan bunga, postingan tagar #GombalinAhok juga dimaksudkan untuk memberi apresiasi sekaligus dukungan kepada pasangan Ahok-Djarot yang dinilai telah mampu membangun dan mengubah wajah Jakarta.

Akun @djedjeandrea menulis: #GombalinAhok tiada seorangpun sebelum @basuki_btp yg membuat jkarta jd indah, tiada yg sehebat beliau sebelumnya & sesudahnya.

Lalu @dewikcr: Pak ahok itu sama kayak mantan pergi ninggalin banyak kenangan tapi bedanya,dia ga nyakitin, tapi berbekass #GombalinAhok

Juga @sienny_hartono: dibalik move on yg lambat ada mantan yang hebat #GombalinAhok.

Menanggapi itu, Djarot menyatakan sangat berbesar hati dengan seluruh simpati yang diberikan.

"Dukungan ini, bukan hanya berasal dari warga Jakarta, dari seluruh Indonesia menyampaikan kepada kami untuk tetap semangat, tetap tegar dan banyak juga dari mereka menangis, saya sampaikan tetap semangat,” ungkapnya.

Namun, ia mengingatkan agar masa duka karena kekalahan pasangan Ahok-Djarot tidak berlarut-larut. Warga pendukung Ahok-Djarot harus tetap semangat menatap ke depan dan mendukung Ahok dan Djarot dalam melanjutkan pembangunan Kota Jakarta.

“Terima kasih karangan bunganya, kita tetap semangat membangun Jakarta. Hapus airmatamu, tatap tajam ke depan dengan penuh optimis. Kadang kala kebenaran itu akan diketahui belakangan, akan terwujud belakangan," ungkapnya. (X-12)