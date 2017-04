New Honda City Tampil semakin Mewah

NEW Honda City tampil lebih agresif dan sporty. Sedan mini yang mengusung konsep Escalate the games itu tampil lebih segar dengan berbagai perubahan pada baik eksterior maupun interior. Perubahan eksterior terjadi pada bumper depan, grille, fog lamp, dan bumper belakang. "New Honda City kini juga menggunakan new full LED headlight yang semakin mewah dan dilengkapi daytime running light (DRL) untuk menambah keamanan dan kenyamanan berkendara," kata Marketing & After Sales Service Director Honda Prospect Motor (HPM)--agen pemegang merek Honda--Jonfis Fandy di sela test drive New Honda City di Tangerang, Banten, Kamis (20/4).

Tampilan baru tersebut juga terjadi pada pelek yang berukuran 16 inci, tombol start, serta emergency stop signal yang menyala otomatis saat mobil rem mendadak. Kendaraan yang diluncurkan pada 16 Maret lalu tersebut juga dilengkapi fitur keselamatan, antara lain anti-lock braking system (ABS) dengan electronic brake distribution (EBD), brake assist, vehicle stability assist (VSA), motion-adaptive electric power steering (EPS), dan SRS airbag system (penumpang di bagian depan), I-SRS airbag (untuk pengemudi).

Di sisi lain, desain interior New Honda City dikembangkan dengan konsep rich & sophisticated, yang terlihat pada panel dasbor menggunakan warna baru gun metal garnish yang lebih mewah. Selain itu, dilengkapi meter cluster yang terdapat multi-information LCD display yang menampilkan berbagai informasi penting saat berkendara. Kendaraan itu juga dibekali ventilator AC untuk penumpang belakang sehingga terasa lebih nyaman dan fitur infotainment dengan head unit berukuran 8 inci. New Honda City menggunakan mesin 1.5 l SOHC I-VTEC yang mampu menggelontorkan torsi maksimum hingga 145 Nm.

Mesinnya dibekali sistem ecological-drive assist system atau Econ System yang membantu pengemudi untuk berkendara secara hemat. New Honda City dipasarkan dengan harga Rp312 juta untuk tipe E manual dan Rp322 juta untuk tipe E CVT. Harga tersebut berlaku untuk on the road wilayah Jabodetabek. Menurut Jonfis, New Honda City diluncurkan untuk masyarakat yang ingin mengganti mobil pertama mereka yang disebutnya konsumen 'rising star'.

"Konsumennya 'rising star' karena bukan anak muda dan mobil pertama, tetapi pelanggan yang mulai sukses dan ingin upgrade mobil pertama mereka, seperti Jazz," ujarnya. Ia mengutarakan walaupun pasar tidak sebesar kendaraan merek Honda lainnya, Honda City dianggap sebagai kendaraan penting bagi HPM karena merupakan produk pertama Honda yang diperkenalkan di Indonesia dan mendapat sambutan yang sangat baik. Hingga Februari 2017, penjualan Honda City di Indonesia mencapai 69.051 unit.